二手冧價 市區樓更慘

囍滙揸一年即蝕沽 曦巒11年貶逾37% 減辣無效，二手樓價跌勢仍未見底，市區比新界更「悲情」。灣仔囍滙一房單位，原業主持貨剛約一年即斬纜，市傳成交價1,080萬元，連辣稅輸超過150萬元。另外，銅鑼灣曦巒則雙破底，一房單位購入長達11年，帳面仍要大幅貶值逾37%沽出。

市場消息透露，上述囍滙2期3座高層F室，實用面積約436方呎，市傳連租約售出，呎價約24,771元。據了解，原業主於2022年底以1,128萬元購入，帳面已蝕48萬元，若自付10%額外印花稅沽貨，連同約108萬元辣招稅，已合共損失逾150萬元，當中仍未計及其他使費。

港島單幢樓愈賣愈平。曦巒近日成交價跌穿逾10年前一手價位。消息稱，該盤中層A室，實用面積約465方呎，成交價跌至785萬元，為項目首度低於「8球」，呎價約16,882元，同創項目新低。單位2012年以逾1,251萬元購入，帳面虧損逾466萬元。

皓畋銀主盤傳一年平14% 事實上，二手樓沽得愈遲，樓價跌得愈慘烈。消息又指，何文田皓畋5座中層A室銀主盤，實用面積約865方呎，曾於今年初以1,860萬元售出，惟有關交易最終未有完成。市傳單位剛再以1,600萬元售出，約一年賣平近14%，呎價約18,497元。資料顯示，單位於2017年以逾2,350萬元購入，轉手帳面貶值逾750萬元，或跌價約32%。

九龍塘賢文禮士5座地下單位，實用面積逾1,373方呎，近日以3,200萬元連一個車位登記售出，呎價約23,307元，單位約5年帳面大幅貶值逾千萬元。

匯璽售713萬 帳輸85萬 鐵路上蓋物業都要蝕。中原黃家全指，西南九龍匯璽3B座低層K室一房戶，實用面積約379方呎，最新以713萬元易手，呎價約18,813元，原業主持貨約6年，帳面蝕讓85萬元。

樓價恐繼續回落，不少業主帳面平手都願意出貨。該行郭麗娟稱，茶果嶺麗港城17座低層A室套三房戶，放盤超過一年，開價850萬元，減至822萬元成交，呎價約10,989元，約7年帳面平手離場。

中原林鎂欣指，堅尼地城泓都1座高層G室套三房海景戶，累減82萬元，成交價1,568萬元，呎價約23,650元，約3年樓價沒有升跌。

二手樓市跌價成交實錄