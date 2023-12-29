產經

34新盤下半年減價

維港1號提供1,059伙，迄今累售680伙，套現逾80億元。 維港1號提供1,059伙，迄今累售680伙，套現逾80億元。
維港1號提供1,059伙，迄今累售680伙，套現逾80億元。
維港1號個半月賣53伙 套現6億
樓價重返7年前低位，發展商惟有隨行就市，減價賣樓。據統計，今年下半年一手市場錄得至少34個新盤，透過修改價單的形式直接降價，或以增加折扣及回贈等方式變相減價，部分劈幅更高達三成，為近年市場罕見。
綜觀而言，發展商期內減價形式大致分為4類。其中，最直接為下調價單定價，另外亦以擴大折扣率方式變相減價。同時，也有透過增加現金回贈，以及贈送車位促銷。上述以各項方式調整售價的樓盤中，絕大部分屬於2020至2022年起開始發售的貨尾盤，當中有30個項目已屆現樓。
個別樓盤減價奏效，交投明顯轉活。中國海外發展(00688)的啟德維港1號，於11月中更新兩張價單，個別單位折扣率由17.5%上調至34%，折實價最多減兩成。減價至今約一個半月之內，項目共錄得約53宗成交，套現逾6.1億元。昨亦以918.6萬元售2B座2樓C室兩房戶，呎價約20,013元。
凱滙貨尾以車位招徠
普遍發展商傾向擴大折扣率，「低調」調整售價，34個樓盤中佔20個以該方法減價，比例近六成，包括中洲置業的沙田星凱‧堤岸、信和置業(00083)的旺角ONE SOHO、遠洋集團(03377)的旺角千望等。其中，九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園由去年12月開始，持續藉該方式減價，折扣率2021年10月首推時僅3%，在今年8月曾加至32%。而項目年內賣出逾310伙，銷售成績更打入2023年一手銷售榜第7位。
至於下調定價屬最直接的減價形式。麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，於今年2月推出首張價單，折實平均呎價約19,554元，銷情慢熱，首輪僅沽3伙，其後分別在3月，8月及11月連番下調定價，個別單位「減完再減」，較最初推出時平逾兩成。
尚餘小量餘盤的樓盤則以「車位」作招徠。信置旗下的觀塘凱滙由7月起頻頻錄得連車位的單位成交個案，儘管成交價對比同類去年或之前沽出的單位相若，不過新沽出單位的成交價包括一個車位。
晉環狠劈近三成
樓盤多管齊下減價，路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，於10月底就同步降定價及增折扣，實際狠劈近三成。
值得留意是，上述統計未計及全新盤首張價單隨即低開的情況，包括一度震撼市場的長實集團(01113)油塘親海駅。同時，較貴重的一手項目或特色戶會以招標形式發售，毋須修改價單減價，惟按招標成交呎價對比，亦見新做價明顯較去年或2021年低，反映一手樓減價情況更普遍。
下半年部分新盤減價個案下半年部分新盤減價個案
下半年部分新盤減價個案
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