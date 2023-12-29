34新盤下半年減價

維港1號個半月賣53伙 套現6億 樓價重返7年前低位，發展商惟有隨行就市，減價賣樓。據統計，今年下半年一手市場錄得至少34個新盤，透過修改價單的形式直接降價，或以增加折扣及回贈等方式變相減價，部分劈幅更高達三成，為近年市場罕見。

綜觀而言，發展商期內減價形式大致分為4類。其中，最直接為下調價單定價，另外亦以擴大折扣率方式變相減價。同時，也有透過增加現金回贈，以及贈送車位促銷。上述以各項方式調整售價的樓盤中，絕大部分屬於2020至2022年起開始發售的貨尾盤，當中有30個項目已屆現樓。

尚餘小量餘盤的樓盤則以「車位」作招徠。信置旗下的觀塘凱滙由7月起頻頻錄得連車位的單位成交個案，儘管成交價對比同類去年或之前沽出的單位相若，不過新沽出單位的成交價包括一個車位。

晉環狠劈近三成 樓盤多管齊下減價，路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，於10月底就同步降定價及增折扣，實際狠劈近三成。

下半年部分新盤減價個案