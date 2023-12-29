●中國人民銀行副行長張青松稱，目前內地4,000多家商業銀行、180多家支付機構，有效滿足了1.6億經營主體和億萬消費者的支付需求；內地個人銀行帳戶擁有率已超過95%，高於中高收入經濟體平均水平，流動支付普及率達到86%，居全球第一，未來將進一步提升境外人士支付便利化。

●財庫局就有關設立保單持有人計劃建議的諮詢公布總結文件，共收到14份意見書，回應者普遍支持設立保障計劃和擬議計劃的主要特點，該局會適當地調整建議，以回應持份者的關注。政府亦將按諮詢總結開展設立保障計劃的準備工作。