簡訊一覽
●中國人民銀行副行長張青松稱，目前內地4,000多家商業銀行、180多家支付機構，有效滿足了1.6億經營主體和億萬消費者的支付需求；內地個人銀行帳戶擁有率已超過95%，高於中高收入經濟體平均水平，流動支付普及率達到86%，居全球第一，未來將進一步提升境外人士支付便利化。
●瑞威資管(01835)認購長安基金提供的理財產品，涉資2,000萬元人民幣。
●越秀交通基建(01052)昨與一間銀行訂立一份融資協議，獲提供一億元人民幣定期貸款融資，貸款期由首次提款日期起計364日，惟須受融資協議之條款及條件所規限。
●中國宏橋(01378)宣布，兩附屬宏旭熱電及匯茂新材料向關連方收購山東省鄒平市鄒平經濟技術開發區3幅工業用地的土地使用權，總代價（不含稅）約為2.4億元人民幣。
●美聯集團(01200)宣布，張錦成已辭任執行董事，昨起生效，辭任後將擔任集團顧問；另馬泰陽獲晉升為美聯中國行政總裁，並續任香港置業行政總裁。
●中昌國際控股(00859)獲控股股東中國信達（香港）授出一筆期限至明年底、本金額最多為1.3億元，主要用以償還另一貸款之部分本金額及利息。
●財庫局就有關設立保單持有人計劃建議的諮詢公布總結文件，共收到14份意見書，回應者普遍支持設立保障計劃和擬議計劃的主要特點，該局會適當地調整建議，以回應持份者的關注。政府亦將按諮詢總結開展設立保障計劃的準備工作。
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