50%港人重家庭多過錢

香港人感到快樂嗎？友邦香港公布首個「身心幸福調查」，發現有一半受訪者表示感到快樂，當中認為良好家庭關係更能夠令人感到快樂的比重遠高於健康財政，結果打破大眾認為財富與幸福成正比的定律。

調查在5月下旬至6月上旬進行，訪問400位年齡介乎18至60歲、每月家庭收入多於20,000元的香港居民，了解他們的身心幸福狀況。

為人父母規劃較周詳 調查結果顯示，有約六成為人父母者超越其他群組表示快樂，亦有接近六成覺得身體健康。此外，接近四成有子女的父母，較沒有子女的家庭（27%）擁有更周詳的規劃，尤其在醫療保障方面，他們會做好準備，接近八成半已購買醫療或危疾保障，亦有約四成為人父母會預留醫療開支，以備不時之需。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，令政府關注的低出生率，可能是反映不少人對組織家庭會感到壓力，然而此項調查卻顯示親子互動，都可以帶來快樂和更有規劃的人生，而一向被視為實事求是的香港人，已為健康快樂生活重新作出定義。