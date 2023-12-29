星元旦加消費稅

為應對人口老化問題和醫療保健成本上升，新加坡當局將於明年1月1日起上調消費稅（GST）至9%，以增加稅收來充實國家財政。為該國去年分兩階段上調稅率的第二階段，即今年已將稅率由7%上調至8%，而此前的15年則一直維持7%稅率。隨着稅率上升，市場估計星洲人民會減少休閒娛樂等非必要消費。

有大型零售商承諾會暫時承擔該一個百分點的稅率上升，當中包括港人較為熟悉的瑞典家居用品品牌宜家，但未有說明何時會結束有關做法；而連鎖超市FairPrice Group亦表示，會承擔大米和蔬菜等500種必需品的新增消費稅。當地另一大型連鎖超市Giant則表明為700項貨品承擔新增消費稅至今年6月底。

預測下年通脹見2.5% 新加坡的核心通脹率已從今年初的峰值5.5%放緩至11月的3.2%，新加坡金管局預計2024年的平均通脹率為2.5至3.5%。高通脹蠶食人們實際收入，令生活成本上升，不少人都反對加GST。然而，根據估計，至2030年，當地65歲及以上人口佔比將達到四分之一，令當局不得不早日加稅做好財政準備。