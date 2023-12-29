南韓上半年殭屍企業佔逾44%

南韓半導體和高新產業一向耀眼，其央行最新的《金融安定報告書》卻顯示，由於業務不振和息口攀升，原來6月底當地有44.8%企業屬於「殭屍企業」，比率按半年漲7.8個百分點，中小企的比重更由49.7%飆至58.9%，大企業比率亦達30.9%。

大建築商泰榮債務重組 南韓央行對「殭屍企業」的定義為經營溢利除以利息支出（利息覆蓋率）後低於一的企業，即除息、稅前盈利還不了息。上半年末，南韓企業的利息覆蓋率由去年底的5.1倍直插至1.2倍，大企業由5.4倍降至1.2倍，中小企更由兩倍直插至驚嚇的0.2倍！

果不期然，南韓大型建築公司泰榮建設周四即提出債務重組，政府同日表示會擴大建造企業債務和商票的再融資支援，並設有供中小企經債市融資的計劃。

不過，韓圜兌每美元昨曾升1.62%，高見1,282.99，每萬韓圜高見60.96港元。韓央行強調，如果出口及生產繼續改善，殭屍企業有望減少，並謂金融系統依然穩定，政府要鼓勵企業減少在房地產債務的敞口。3大中長期系統性風險起因依次為「家庭負債水平高及償還負擔增加」、「地產市道復原之不確定性」、「中美等主要經濟體恐不景」。

上月晶片出貨量飆80% 南韓統計局公布，11月份晶片出貨量按年飆80%，為2002年後最勁；產量亦按年升42%，2017年後最勁；儘管庫存仍按年升36%，但升幅為2月之後最小；市場視以上數據為半導體產業復甦，乃至南韓經濟明年復甦的先兆。

早前美國宣布着手調查中國進口28納米或以上製程晶片，減低中國構成的國安風險，KB證券分析師金東元（音譯）稱，三星電子及SK海力士在中國的廠房不會被針對，兩企有望受惠。中國商務部昨日表示密切關注，堅決維護自身權益。

南韓半導體產業最大敵人之一台積電早前則在一場業界會議上披露，正開發1.4納米和一納米製程，預計2030年完成。