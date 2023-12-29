華增新能源車積分要求
為適應節能與新能源汽車產業發展需要，工信部透過雙積分制度推動乘用車可持續發展，昨就2024年及2025年車企的平均燃料消耗量及新能源汽車積分管理事項發布通知，針對會計年度生產量2,000輛以下且生產、研發和營運保持獨立的境內車企，與進口量2,000輛以下的獲境外生產車企授權的進口車供應商，其平均燃料消耗量較前一年下降達4%以上的，其達標值可按規定的企業平均燃料消耗量要求基礎上放寬60%；下降2%以上不滿4%的，其達標值放寬30%等規定，則大致與2023年度要求相若。
極氪新車預售量逾5萬輛
各車企正加緊捕捉每年1月的旺季，華為常務董事、終端BG首席執行官、智能汽車解決方案BU董事長余承東日前為旗下智能汽車「問界M9」主持發布會時，形容該車是當之無愧的豪華科技旗艦運動型多用途車（SUV），售價46.98萬元人民幣起，將於明年2月26日開啟規模交付，據報涉大定的預訂量突破兩萬輛。
吉汽旗下電動車品牌極氪的首款純電豪華轎車「極氪007」更於周三晚正式上市，極氪首席執行官安聰慧透露，該車預售40天訂單量達5.15萬輛，明年1月1日開始交付。小鵬方面，亦打算在元旦日正式發布首款多用途汽車（MPV）「小鵬X9」，兩公司昨各升6.69%及1.02%，小鵬美股早段續揚。
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