華增新能源車積分要求

為適應節能與新能源汽車產業發展需要，工信部透過雙積分制度推動乘用車可持續發展，昨就2024年及2025年車企的平均燃料消耗量及新能源汽車積分管理事項發布通知，針對會計年度生產量2,000輛以下且生產、研發和營運保持獨立的境內車企，與進口量2,000輛以下的獲境外生產車企授權的進口車供應商，其平均燃料消耗量較前一年下降達4%以上的，其達標值可按規定的企業平均燃料消耗量要求基礎上放寬60%；下降2%以上不滿4%的，其達標值放寬30%等規定，則大致與2023年度要求相若。