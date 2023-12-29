小米首款電動車亮相 冀20年內成車廠5強

小米自2021年3月底官宣成立智能電動汽車業務，市場一直關注其造車進度。雷氏坦言，不少人指其進度太慢，「造一架好車非常不容易」，SU7累計研發投入超過100億元（人民幣‧下同），單是電池包成本價已達十幾萬元人民幣，而電池包與寧德時代耗時兩年才完成，並申請了155項電池專利，當中60項已獲批。

他又指，其自研自產的小米超級電機V6s目前已量產，將搭載在SU7中，而電機作為汽車中最重要的零部件之一，小米將持續投入相關研發，同時透露現正研發每分鐘轉動（rpm）3.5萬的新電機產品。

首期投入增至47億 他提到，未來新能源汽車是先進的智能移動空間，所以小米汽車未來的目標是成為一架能媲美保時捷及特斯拉的「Dream Car」，另目標2024年進入汽車行業第一陣營，汽車業務第一期已投入33億元，目前追加至47億元，團隊規模超過1,000人，測試車輛逾200輛，測試里程數超過1,000萬公里，有計劃明年底開通100個城市的城市領航自動輔助導航駕駛（NOA）。

至於SU7售價方面，雷軍強調，新車型技術及規格可對標百萬級豪車，定價可能有點貴，加上成本問題，不可能是市傳的9.9萬元或14.9萬元。