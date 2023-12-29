大行料內房來年續尋底 拖累經濟

內地樓市低迷情況恐將於2024年持續！外媒引述高盛集團、摩根士丹利等10家投行及券商的預期，大多憂慮弱勢樓市將對內地經濟增速構成拖累，一旦疫後房地產市場下行形勢未休，內地房地產建設主要指標若如預期般連年再錄萎縮，勢將創下最長跌浪。

以國家統計局發布的商品房銷售額計，今年首11個月僅錄10.53萬億元（人民幣‧下同），按年下降5.2%，反映市場需求未恢復，更意味今年全年大有可能延續去年的按年跌勢。2022年商品房銷售總額已回落至13.33萬億元，規模足足倒退至5年前，即2017年的13.37萬億元。

不過，中指研究院日前發布的全年房地產市場總結時提到，今年首11個月為止，全國有200多個省市縣推出房地產調控政策逾600次，多數城市限制性政策基本放寬，政策環境已接近2014年最寬鬆階段。換言之，一系列提振買樓需求的撐樓市新舉措，尚不足以扭轉行業下滑局面。

高盛估明年銷售跌5% 樓市供應前景亦有機會持續放緩，外媒引述高盛經濟學家的悲觀預期，提到明年內地房地產相關的固定資產投資或將出現雙位數萎縮，又稱持續的房地產市場下滑，將導致實際生產總值增速減少一個百分點。其他機構則普遍料房地產開發投資維持單位數跌幅，主因今年新開工房地產項目大減，其次是房地產銷售下滑亦影響開發商開工建設的動力，高盛就估明年房地產銷售將跌5%。

中指研究院常務副院長黃瑜亦指，據中國房地產業中長期發展動態模式測算，2024年房地產市場將呈現「銷售規模仍有下行壓力，新開工面積、開發投資或持續回落」的特性，惟核心一、二線城市限購、限貸等政策仍具備優化空間，料部分城市新房銷售面積將繼續溫和修復，且銷售逐漸修復，可望進一步提振房企投資積極性。