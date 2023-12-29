科指ETP規模1232億創新高

恒指公司網誌指出，11月底追蹤恒生科技指數的交易所買賣產品（ETP）資產管理總額（AUM）創下158億美元（約1,232.4億港元）的新高，按月增18.7%，首11個月按年增長61.1%，可見11月資金流入並預期美國聯儲局12月中議息決議利好，結果聯儲局也一如預期發出貨幣政策轉向的訊息。

有鑑於美國經濟開始增長放緩以及通脹有所降溫，在今年的最後一次議息會議中，聯儲局第三次一致維持聯邦基金利率在5.25至5.5厘範圍內不變，並預測經濟將軟着陸，料明年會3度降息，比市場預期更顯「鴿」派。

鑑於聯儲局政策轉向，截至本月中美國10年期國債孳息率跌至3.9厘，香港10年期政府債券孳息率跌至3.5厘。

芝加哥商品交易所截至周三的數據顯示，市場現在預計下一次於明年1月舉行的聯儲局議息會議上有14.5%的概率減息0.25厘。

憧憬降息 資金湧入 理論上在股票資產類別中，科技板塊在美國加息減速或政策轉向期間可能會出現更大幅的反彈，因為該板塊的股票主要為增長股，在其他因素保持不變的情況下對利率更為敏感，故追求風險的投資者或會在聯儲局議息決議前領先一步作出投資配置。

截至本月中，恒生科技指數按權重劃分的首3大行業，分別是資訊科技業（75%）、非必需性消費（17%）及醫療保健業（4%）。首10大成分股合共佔指數70.9%的權重，市值合共7.09萬億元。恒生科技指數跑贏大市（恒生綜合指數）8.2個百分點。