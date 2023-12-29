美銀：防9大黑天鵝

投資者做空零日期權 美銀證券分析師Benjamin Bowler認為，9大風險或成明年震動投資市場的「黑天鵝」！其一乃聯儲局過早減息，令通脹反彈，迫使聯儲局貨幣政策再次轉「鷹」，這無異等同向美股投下一個核彈。

其次是，經濟數據和利率顯示的是後疫情時代的景觀，但其他市場如外匯、部分股票和信貸市場卻在定價美國已回到疫情前的日子，過於樂觀的預期本身就是一種風險。

此外，高利率衝擊的滯後性、更高的利率及垃圾債批量到期洪峰，以及美國陷經濟衰退和面臨科技股泡沫破裂，都是潛在風險。還有，地緣政治衝突，以及主權債務危機問題惡化，有投資者正在做空零日期權，類似2018年2月引發市場大跌的「波動性末日」（Volmageddon）或重演。

中金則預期，聯儲局此前的意外轉向已基本被市場消化，當前CME利率期貨已預示，從明年3月開始聯儲局可能共減息6次。從當前聯儲局官員表態與票委輪換來看，聯儲局內部依然存在一定分歧，建議投資者密切關注潛在變化。

內地方面，中金建議關注1月20日貸款市場報價利率（LPR）調整。由於多數按揭利率，都是在每年1月1日跟隨5年期LPR重新定價，因此出於呵護銀行淨息差和合理利潤的考慮，12月LPR並未調整，這也是市場的普遍預期。

中金估年初下調LPR 然而，近期內地通脹和整體需求的疲弱，表明進一步減息融資成本，尤其是實際融資成本依然是必要的，考慮到聯儲局轉向對內地貨幣政策掣肘的減輕，中金認為明年初下調LPR既具備積極意義，也是適宜的時間窗口。

實際上，上周五新一輪存款利率的調降，也預示未來貸款利率的下調。中金預計，明年初不排除LPR下調0.1至0.2厘，此舉雖然對解決當前增長問題無法起到根本性作用，但仍有利於市場流動性甚至投資者情緒。

此外，明年3月兩會前是經濟數據與政策的真空期。近期在美債利率下行超預期的環境下，中國市場依然疲弱，主要與中央經濟工作會議傳遞出的財政擴張信號與市場期待的力度間的差異有關。財政擴張是扭轉信用周期和疲弱增長局面的關鍵和對症的抓手，因此不難理解其對市場的重要性。

策略方面，中金認為，在更多利好性政策兌現前，當前環境下整體啞鈴型組態策略仍行之有效。其中，穩定現金流板塊，包括高分紅比例，如電訊、公用事業和能源；高端科技升級板塊包括科技硬件、半導體，以及中端優勢行業出海板塊，包括工程機械、汽車與零部件、新能源與太陽能、部分產品與品牌消費等，將是核心關注的3條主線。

美銀預測明年市場9大黑天鵝