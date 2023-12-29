美企來年料減招聘 道指早段靠穩

儘管美國就業市場降溫迹象明顯，美股3大指數周四早段靠穩，道指曾升68點，報37,725點；標指曾升10點，報4,791點；以科技股為主的納指曾升50點，報15,150點。

聯儲局最新《褐皮書》地區經濟報告顯示，其旨在遏抑通脹的貨幣緊縮政策正使經濟活動減慢，企業來年勢減少招聘，證據包括費城聯儲銀行轄區一項製造業招聘預期指數處於2009年之後最弱水平；紐約聯儲銀行轄區服務業增聘人手的意欲為3年內第二低，製造業更是2017年3月後最低；達拉斯聯儲銀行的調查發現，30%左右德州製造企業認為當前人手「理想」，比率較年初高7個百分點，約15%稱「人手過多但未擬裁員」，比率較1月高兩倍。

昨日多項美國經濟數據出爐，上周首次申領失業救濟人數增1.2萬人，至21.8萬人，高於市場預期，前周持續申領人數增1.4萬人，至187.5萬人，符市場預期。另外，11月份待完成房屋銷售按月持平，遜市場預期；同月貨物貿易逆差為902.7億美元，按年擴8.85%。

微策略再掃比特幣 企業消息方面，蘋果公司（Apple Inc.）兩款Apple Watch被判侵犯Maximo血氧監測技術專利一案又有新進展，Apple提出上訴後不久即獲准繼續在美國售賣有關產品。Apple股價周四早段升0.78%。

另外，把加密貨幣投資列為發展策略的軟件公司微策略（MicroStrategy）披露，11月30日至12月26日期間再掃14,620枚比特幣（Bitcoin），均價約42,110美元，即斥資約6.15億美元（約47.97億港元），迄今已持有近18.92萬枚比特幣，成本約59億美元。

微策略股價周四早段曾回落2.56%，但今年已隨加密貨幣「翻生」而累飆逾3倍；券商認為，微策略是堅信比特幣是價值儲存的重要工具，並非短炒，可繼續用該股來捕捉比特幣價格走勢。比特幣昨曾跌1.1%，低見42,864美元，反觀以太幣曾升3.58%，高見2,445美元。