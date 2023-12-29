金價曾創今年次高 歐或掃貨

挨年近晚，黃金價格持續向上挑戰新高！現貨金昨日亞洲時段曾漲0.42%，高見每安士2,088.51美元，觸及今年以來第二高位，其後反跌約0.1%至2,075美元上下徘徊。在利率看跌，美元匯價回落的前提下，不少交易員都押注金價可以再上，更有分析師揚言，歐洲可能會倣效中國，擁抱黃金！

Recherche Bay貴金屬投資研究員莫雷爾表示，歐洲去年雖然反覆出現能源危機，但黃金沒有像在中國那樣被更廣泛地視為避險資產。然而，時值年尾，德法兩個歐洲大國先後陷入赤字，而法國11月製造業採購經理指數再次下降，表明經濟衰退機會升溫。一旦出現歐元信心危機，將觸發當地對黃金的需求。

德邦證券看好明年的金價走勢，其研究報告稱，在全球不確定性加大的背景下，各國央行未來配置黃金的意願仍然較高，對金價帶來長期支撐。另外，美債風險溢價中位數可能抬升，進一步強化黃金的避險屬性。

黃金期貨昨日高見每安士2,098.15美元，Kshitij諮詢服務稱，期金一旦突破2,100美元關口，上望2,125至2,150美元。相反，支持位在2,040至2,030美元。

庫存續增 期油偏軟 油價方面，倫敦布蘭特和紐約期油昨日曾跌約0.7%和0.9%，分別報每桶78.91美元和73.4美元，主要是因為美國石油協會的數據顯示，截至12月22日當周，美國原油庫存按周增加183.7萬桶，較前一周增加93.9萬桶進一步上升。市場繼續關注中東的以巴危機，以及紅海海運路線的最新情況。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）預計，隨着石油輸出國組織及盟國（OPEC+）減產，預計明年布油平均價格將介乎每桶80至85美元之間。而中國今年佔俄羅斯原油及成品油出口比重約45至50%，印度佔比則由兩年前幾乎為零，飆升至40%左右；歐洲的出口則由過去的45%，降至不到5%，主要因為歐洲的制裁行動所造成。