美匯5個月低 未見底

日圓兌港元高見5.5算 澳元季內升6% 美匯指數昨日再度下試100邊緣，創5個月新低，更曾低見100.63。外匯市場隨即上演「乾坤大挪移」，包括人民幣、日圓、澳元、英鎊等非美貨幣均迅速走強！截至12月28日止的第四季，離岸人民幣按季回升逾2%，圓匯及澳元則分別升值半成及6%。倘若大家想趁元旦外遊，弱美元之下就要「早暢早享受」，以防一眾非美貨幣繼續抽升。

澳新銀行（ANZ Bank）最新看跌美元，指美匯指數明年第四季將跌至98水平。事實上，國際評級機構惠譽早前經已表示，美國、歐元區及英國3大央行的利率水平或已見頂，相信下一步行動會是減息，惟速度可能相對緩慢。要留意的是，不少有意移民英國的港人都會提前「暢定」英鎊，惟英鎊兌美元最新已經重上1.2828水平，換言之兌港元重上10算。

日零售額漲5.3% 工業跌 至於日圓兌每美元昨日亦一度升0.78%，高見140.72，折合每百日圓兌港元在5.55算。日本央行一直強調會審視經濟數據從而決定幣策去向，日本經濟產業省昨公布的數據顯示，當地零售銷售金額11月按年升5.3%，是連續第21個月上揚之餘，也是3個月來首次加快增速，同時較市場預測的升5%為好，反映需求在疫後仍然強勢反彈。至於按月計升幅為1%，回顧10月零售則跌1.7%。

按行業劃分，汽車銷售和機械設備升幅均為11.3%，是增幅最大的行業，緊隨其後的是食品與飲料，升5.8%；另百貨公司，以及藥物與化妝品各升4.8%及3.9%。

之不過，當地各行各業的復甦步伐仍然不太平均，其中製造業的弱勢就與服務業活動擴張形成鮮明對比。事關11月日本工業生產指數按月轉跌0.9%，是3個月來再度下滑，按年計則降1.4%，經濟產業省調查顯示，製造商預計今個月經季節調整的工業生產按月增加6%，下月則轉跌7.2%。

日媒季度調查顯示，明年日本企業預期持續加薪，調查訪問了143家日本主要企業僱主，發現近半數受訪企業願意接受供應商加價，以協助小型企業提升工資，令市場對私企牽頭的經濟良性循環帶動消費開支增加的憧憬升溫。

與此同時，在有回應明年「春鬥」加薪預測的26家企業中，撇除仍考慮加薪幅度的企業，35%指有意提出加薪5%，有另外19%擬加薪約4%。

專家估日明年4月前加息 外媒調查顯示，三分之二的受訪經濟學家預計日央行將會不遲於明年4月加息，消息令日本股市結束4日升浪，日經平均指數收跌141點或0.42%，報33,539點；另財務省公布的統計數據顯示，上星期（12月17日至23日）外資在日本股市賣出金額為1,200億日圓（約66億港元），是4星期以來第3度減持；同時狂掟日本中長債，金額達2.22萬億日圓（約1,236億港元），創今年來次高紀錄。

美匯指數年內反覆 日圓兌港元近期回升