積金局：305萬帳戶投資懶人基金

積金局稱，截至今年9月底，有305萬個強積金帳戶投資於俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），數目較一年前升10%，而目前每10個強積金帳戶中，有3個投資於DIS。

核心累積基金回報11% 局方又指，投資於DIS的強積金資產有947億元，佔強積金總淨資產值9%。DIS的核心累積基金及65歲後基金，過去一年的平均淨回報分別為11.1%及2.4%。

積金局主席劉麥嘉軒表示，DIS是為沒有時間打理強積金或不熟悉投資的打工仔女而設，設有收費上限、分散投資環球市場和隨齡降險3個特點。她又指，DIS於2017年4月推出後，成為相關國際組織在研究預設基金議題時，不時引用的正面例子。

另她提到，「積金易」平台是強積金制度實施以來最重大的改革，每當積金局參與不同國際會議時，不少與會者對此項目都深表興趣，當平台運作後，強積金將會是世界上少數率先利用中央電子平台管理私營退休金計劃行政工作的制度之一，為其他私營退休金制度的電子化工作提供寶貴經驗及示範作用。