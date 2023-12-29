港上月出口升7.4% 遜預期

輸歐顯著跌 外圍環境差 短期勢續受壓 政府統計處公布，香港11月出口按年升7.4%，連升兩個月，但差過市場預期的升9.7%；進口按年增長7.1%，同樣連升兩個月，亦差過預期的升8.5%。雖然按月計進出口都有增長，但當局坦言地緣政治局勢緊張及金融狀況偏緊，充滿挑戰的外圍環境短期內將繼續令香港的出口表現受壓。

官方數據顯示，上月香港商品整體出口貨值為3,866.39億元，商品進口貨值為4,145.56億元，按月比較分別增長1.8%及2.2%。同月錄有形貿易逆差279.17億元，相等於商品進口貨值的6.7%。

政府發言人表示，上個月商品出口貨值因比較基數低錄得按年增長。當中，輸往內地上升，輸往美國亦錄得溫和升幅，輸往歐盟則顯著下跌，輸往其他主要亞洲市場表現參差。

數據顯示，上月香港輸往亞洲的整體出口貨值按年上升12.2%，當中泰國增47.3%；印度漲18.7%；中國升15.5%。另一方面，輸往馬來西亞則下滑29.1%，日本下跌14.1%。

除亞洲目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭挫21.8%及德國跌20%。另方面，輸往美國的整體出口貨值升2.2%。

首11月商品輸出貨值挫9.4% 今年首11個月，香港商品整體出口貨值按年下跌9.4%，商品進口貨值下跌7.3%，兩者跌幅都較首10個月略為收窄。首11個月錄得有形貿易逆差4,079億元，相等於商品進口貨值的9.7%。值得留意的是，輸往內地首11個月的出口貨值仍累跌11.3%，美國及印度亦分別累跌9.4%及6.4%。

入口方面，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其越南、新加坡分別升39.7%及27.1%，內地升8.2%，日本和美國升6.8%及5.4%。反觀來自菲律賓和台灣的進口貨值則錄得跌幅。首11個月計，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅。

此外，11月部分主要貨品類別的整體出口貨值按年錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」，月內增207億元或升12.4%。不過，以今年首11個月累計，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，「電動機械、儀器和用具及零件」按年跌11.9%，「辦公室機器和自動資料處理儀器」跌18%。

分析料美息左右明年表現 雖然市場預期美國聯儲局會明年減息，但有分析指，息口仍是明年外貿面對的最大不確定因素，這取決於通脹能夠重回美國聯儲局的2%目標水平，而且高利率環境已持續影響歐美經濟，恐怕對香港出口帶來壓力。

本港年內整體出口表現 本港年內整體進口表現