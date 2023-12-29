深證監約談4會計師行 強化年報審計質量

中國資本市場估值低，但要吸引資金參與，必須先做好市場監管，保障投資者利益。中國證監會稱，深圳證監局近期集中約談普華永道中天、德勤華永、安永華明、畢馬威華振這4間會計師事務所有關首席合夥人、質控主管合夥人、審計業務主管合夥人等共計6間次、20人次，強化年報審計監管約談提醒機制，以落實《關於進一步加強財會監督工作的意見》、《關於進一步規範財務審計秩序促進註冊會計師行業健康發展的意見》。

中證監指，4間會計師事務所匯報了證券市場審計業務開展、質量管制等情況，普遍表達將進一步拓展A股審計業務的期望。據統計，4間審計機構承做轄區45間上市公司2022年度財務報告審計業務，佔轄區上市公司數目11%，審計收費近3.9億元人民幣，佔轄區上市公司審計收費的48%；明年擬承做轄區40餘間上市公司2023年度財務報告審計業務。

深圳證監局關注各事務所質量管理體系建設及執行情況，並明確提出監管要求，包括提高政治站位，在執業中應主動承擔社會責任，落實重大審計問題的主動報告責任；堅持遵紀守法合規發展，嚴格遵守國家保密法律法規規定，通過審計準確識別、發現、揭示市場主體重大風險，履行好資本市場「看門人」職責；利用專業優勢，引導上市公司完善企業內控規範體系，通過審計推動上市公司提升內部控制規範水平和風險防範管理能力。