內地股債走資創新高 年內涉6591億飆44%

內地疫後復甦步伐不似預期，樓市低迷更為經濟前景蒙上陰影，加上地緣政治局勢愈發緊張，都讓外資對投資內地市場望而卻步。

外媒引述國際金融協會（IIF）數據指出，截至12月19日，海外投資者年內自中國股票及債券市場淨流出845億美元（約6,591億港元），是該協會自2015年開始進行統計以來的新高。與去年同期相比，外資淨流出中國市場的規模按年激增44%。

印度吸金力6年最強 自中國市場撤走的資金，恐怕流向亞洲新興市場。數據顯示，包括中國、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國及越南的亞洲新興市場期間錄淨流出超過200億美元，而不計中國，有關地區錄得640億美元的淨流入。

取代中國成為吸金力最強地區之一是印度，據報資金流入規模達到2017年以來的最高水平。南韓也錄得穩定資金流入，年內達到約300億美元，流入規模為前一年的兩倍。

滬深股通沽足5個月 若按互聯互通的北向交易數據計算，截至昨日為止，月內外資經滬、深股通淨沽出123.59億元人民幣價值的A股，為連續5個月淨沽出，累計淨拋售A股1,860.66億元人民幣。年內外資經滬、深股通淨流入規模僅442.69億元人民幣。

值得留意的是，外媒引述美國銀行本月對專注於亞洲基金經理進行一項調查，結果指出大多數基金經理都表示減持中國股票，情況與11月相若，這也說明投資者對中國市場的看法未有明顯好轉。