無人機配送滬啟航 美團股價起飛

京東部分員工加薪近倍 作為美團無人機在上海市區商圈場景的首條航線起飛點，五角場合生滙方面認為，當前市場對商圈即時配送的能力要求不斷提升，引入無人機配送等新技術，將有助商圈實現自我商業創新，使配送更便捷，從而滿足更多周邊用戶生活中的應急需求，提升現有服務體驗。

據報，未來美團無人機將會就商業空間與數智化服務融合拓展，進行更多探索，通過「3公里15分鐘達」配送服務，助力上海「15分鐘社區生活圈」提質擴容。對美團而言，無人機航線的開通會讓區域內的訂單配送壓力緩解，公司正探索無人機與騎手協同工作的創新模式，後台亦會進行分析測算，將配送難度高或對時效要求高的訂單，分派給無人機完成。近日，工信部印發《民用無人駕駛航空器無線電管理暫行辦法》，進一步簡政放權，方便用戶使用，促進產業發展。

此外，內地電商平台京東於官方公眾號公布，自明年1月1日起，將京東採購及銷售等一線業務人員每年固定薪酬上調近一倍，而京東零售全體員工將平均加薪最少20%。同時，京東也發布採銷召集令，歡迎此前離職的採銷員工回歸。集團承諾，員工回歸後福利司齡繼續累計，司齡補貼、住房保障基金、繼續教育、老員工專屬稱號、員工救助基金等都將延續，並且可以加薪，惟未有提及所涉金額和員工數目。

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