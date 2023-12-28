輪商精選：博美團反彈 吼22201
港股於昨日長假期後復市做好，美團(03690)股價反彈追回日前跌幅，早上高開約2.5%後曾倒跌，及後反彈，收市報78.3元，升2.21%。評級機構指美團新業務部門的虧損收窄，核心部門的強勁市場地位令盈利能力改善，並將對美團的評級上調至「正面」。
觀察輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金吸納，上周一至上周五共錄得約2,430萬元流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。美團淡倉於近日亦獲資金留意，上周四及上周五共錄得約560萬元流入。
睇淡留意22160
由於美團早前跌幅顯著，股價目前仍處於低位，因此投資者在部署時宜審視產品條款，並可先從風險角度出發，如選擇貼價條款的產品部署，以控風險。
投資者如看好，可留意美團認購證22201，行使價90.05元，明年6月20日到期，實際槓桿5倍，為最貼價條款認購證。如看淡可留意美團認沽證22160，行使價75元，明年8月30日到期，實際槓桿3倍。
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