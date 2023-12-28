股市估市：港股2024還看兩關鍵因素

港股今年又令投資者感失望，更創下一項歷史紀錄，就是自恒生指數1969年成立以來，首次錄得連續下跌4年。

今年港股下跌，繼續反映內憂外患的影響。內地在今年經濟復甦之中表現出一定波動性，加上內房行業持續低迷，亦導致投資者對投資市場表現出更為審慎的情緒。外圍方面，美國聯儲局延續去年以來的加息周期，今年累計加息4次，緊縮環球資金的流動性。

年內最高目標21000 對於明年港股走勢，內地經濟復甦仍處於相對疲弱，但有逐步回穩的局面。結合現時內地對穩定經濟增長的決心，未來內地經濟亦有機會出現回穩局面。預計明、後兩年恒指的每股盈利增長表現將會較今年出現加快迹象，料對中長期港股帶來良好基本面。

外圍息率環境及內地經濟表現將會是兩大關鍵因素。外圍方面，相信隨着通脹緩步回落，美債息跟隨回落將會成為主線。但另一方面，聯儲局未來繼續縮表操作，對美債息回落的過程亦會產生較大影響，並延緩了美債息下跌的速度，相信美債息出現緩步向下的機會較大。

同時，明年美國總統大選，亦成為港股走勢一個重要的外圍因素。回顧過去但凡在美國大選年，港股有較大的概率在下半年出現升市行情，當中唯一一次例外發生在2008年，當年環球市場出現金融危機。

近年港股盈利表現一直不錯，以市盈率、市帳率計算估值並不算貴，但港股表現不盡人意，與傳統估值低有較大落差。近年隨着外圍利率環境急劇抽升，這對傳統估值亦帶來重大挑戰。而伴隨未來外圍息率下降，有助提升估值。隨着港美息差明年有望收窄，將利好本港市場的貨幣流通性，對港股形成支持。

綜合以上因素考慮，對港股明年總體看法為審慎樂觀，預期年內最高目標為21,000點，而這個位置所對應的預期市盈率約處於過去平均值與向上偏離一個標準差之間。

投資聚焦4大板塊 可關注板塊方面，留意到過去市場波動時，部分行業出現較明顯的逆周期表現，預期未來這些行業在內地經濟復甦時仍有較大機會表現增長動力。此外，外圍利率回落，亦令部分板塊在估值方面受惠，預期明年前沿經濟、外圍復甦、電子消費及工業生產等4大板塊或具有不錯的投資機會。

光大證券國際證券策略師 伍禮賢（作者為註冊持牌人士）