新世界夥潤置擬北都建1800伙

涉元朗兩地 料明年動工 新世界與華潤置地早於去年10月簽署北部都會區項目合作意向書，探討共同開發區內農地可行性。是次簽署的合作協議，主要就北都共同發展制訂框架，其中兩幅位於元朗南一帶的「高端專業服務和物流樞紐」，佔地近15萬方呎的用地將先行發展，料可建樓面面積共約72萬方呎，提供約1,800伙住宅單位，預計明年動工。

市場消息指出，兩集團在北部都會大型項目中投資100億元，是香港的大型中國企業首次大規模參與北部創新與科技中心項目，項目完成後的總價值預計將達到100億元。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，集團在北部都會區擁有約1,500萬方呎農地，把握先機爭取發展優勢對集團前景相當重要，今次與華潤置地攜手合作建構全港首個北部都會區項目，讓集團擁有更大發展優勢，加速釋放農地價值，為股東創造最大價值之餘，亦配合國家規劃，全力支持北部都會區發展，協助香港建構新核心商業區。華潤置地董事會主席李欣則謂，隨着政府推動北部都會區發展的頂層架構日趨完善，雙方合作取得重要進展，成功推動元朗項目落地。