舖市被看淡 明年首季料冧價三成

香港經濟未見改善，有代理預期工商舖物業售價持續下跌，其中受市民北上消費趨勢遞增，拖累正在復甦的舖位市場，明年首季價格料勁挫約三成。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，本港投資移民涉及的非住宅物業金額上限僅1,000萬元，對舖位實際幫助較少，預測明年第一季舖位買賣約180宗，將與今季相若。惟價格走勢看淡，料核心區舖位會有20至30%跌幅，民生區更將下瀉逾30%。不過，多區商舖空置率有所改善，包括旺角、尖沙咀及中環區相關比率，最新跌至約8.18至9.27%不等。

工廈價格亦未被看好，該行工商部董事劉重興指出，投資移民政策或對細價工廈買賣有較大幫助，下季工廈成交料按季增約一成至525宗，惟成交金額將跌約10%至約60億元，售價也有約5至10%下調壓力。

商廈呎價或最多跌5% 此外，該公司寫字樓部董事陳雁樓認為，通關後商業活動雖有所恢復，但多個地區的商廈空置率高企，料買賣及租賃表現仍有調整空間，預測明年第一季寫字樓呎價走勢僅趨平穩，或有最多約5%跌幅。

該行董事總經理潘志明表示，考慮到經濟市道、高息環境及外遊消費趨勢等因素，明年首季工商舖市場會維持膠着，不過，相信全年將先跌後穩，整體工商舖成交量，將由今年全年料約3,500宗的有紀錄低位，回升至約4,700宗，總金額約850億元。