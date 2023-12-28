新盤概況：蔚藍東岸單日8宗撻訂
本月新盤市場累計已錄近50宗交易未有進展或終止買賣，按月計數字直逼全年高位。五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，昨日連環錄得8宗終止交易個案，總成交金額逾5,662萬元。
成交紀錄冊顯示，上述8伙原本均在2020年底售出，當時成交價534.82萬至952萬元，呎價18,383至22,534元，買家原先皆以建築期付款計劃入市。該盤自11月起至今累計已錄得22宗同類個案。
同時，信和置業(00083)旗下西貢133 PORTOFINO的洋房2號亦已終止交易，實用面積2,586方呎，原在2021年3月以7,292.1萬元沽出。
滙都I部署下月加推
此外，泛海集團(00129)旗下的元朗洪水橋滙都I，部署1月加推新單位。該集團執行董事關堡林稱，項目自本月初新增優惠後售出18伙，套現逾一億元。稍後加推的單位將會與現時的優惠掛鈎，展望明年樓市將平穩發展。美聯物業將向指定期內購入項目單位的新買家，送出旅遊禮券，名額4個。經絡按揭轉介亦提供「高成數H按揭優惠」。
薈鳴示位最後檢視階段
全新盤伺機而動，宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴有望短期內發布樓書。宏安地產執行董事程德韻表示，該盤示範單位已進入最後檢視階段。項目鄰近港鐵黃大仙站，附近有巴士轉車站。
宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟指，項目巴士車身廣告透過東方色彩的剪紙藝術，刻畫出東九龍各項著名地標。
新鴻基地產(00016)馬鞍山雲海別墅，以6,018萬元沽Lily Avenue10號洋房，呎價約22,068元。
睿峰累沽330伙套33億
鼎珮集團的長沙灣睿峰昨開放連家具現樓示範戶予傳媒參觀。VMS鼎珮董事總經理陳玉成指，該盤由開售至今累沽330伙，套現約33億元。
最新開放的現樓單位為西翼29樓D室，實用面積238方呎，開放式間隔。單位採用大理石地板和木質元素作布置。為配合該盤銷售，利嘉閣地產於指定期內，向特選客戶及通過人才入境計劃到港的新買家，送贈電器禮券。
此外，恒基地產(00012)的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，將於下周二招標發售29樓A室頂層連平台及天台特色戶，為該期數面積最大單位，實用面積749方呎，採四房一套連儲物室間隔。
會德豐地產的啟德MONACO ONE昨更新價單1號，新增「置優越1088付款計劃」，選用該計劃買家可享先住後付優惠和最高9%提前成交現金回贈。
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