新盤概況：蔚藍東岸單日8宗撻訂

成交紀錄冊顯示，上述8伙原本均在2020年底售出，當時成交價534.82萬至952萬元，呎價18,383至22,534元，買家原先皆以建築期付款計劃入市。該盤自11月起至今累計已錄得22宗同類個案。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟指，項目巴士車身廣告透過東方色彩的剪紙藝術，刻畫出東九龍各項著名地標。

睿峰累沽330伙套33億 鼎珮集團的長沙灣睿峰昨開放連家具現樓示範戶予傳媒參觀。VMS鼎珮董事總經理陳玉成指，該盤由開售至今累沽330伙，套現約33億元。

最新開放的現樓單位為西翼29樓D室，實用面積238方呎，開放式間隔。單位採用大理石地板和木質元素作布置。為配合該盤銷售，利嘉閣地產於指定期內，向特選客戶及通過人才入境計劃到港的新買家，送贈電器禮券。

會德豐地產的啟德MONACO ONE昨更新價單1號，新增「置優越1088付款計劃」，選用該計劃買家可享先住後付優惠和最高9%提前成交現金回贈。