中細價樓頻蝕讓 御半山5年貶逾30%

二手樓價高位急挫，近年入市單位即成「蟹貨」，尤其中小型戶最為慘烈。屯門御半山一房單位，減價後只售460萬元，一手貨約5年帳面貶值逾30%，是次做價料屬屋苑低位。

中原曾慧敬表示，上述單位為1A座高層D室，實用面積約399方呎，叫價480萬元放售，買家即睇即買，減價20萬元成交，呎價約11,529元。原業主於2018年7月以678.81萬元買入一手樓花，帳面跌價逾218.8萬元。

海景花園呎價僅$8247 同區多個新盤低價開售吸客，拖累二手市場表現。世紀21天生置業鄭少偉指，海景花園1座高層A室，實用面積約582方呎，兩房間隔，望海景，減價50萬元，以480萬元獲用家承接，呎價僅約8,247元，單位約6年帳面貶值約11.1%。

鄰近鐵路站上蓋屋苑不再保值。美聯陳偉健稱，葵涌新葵芳花園A座高層7室兩房戶，6月時開價720萬元，累劈135萬元後，終獲上車客以585萬元購入，呎價約14,096元，原業主持貨約3年，帳面蝕70.5萬元。

業主蝕讓加快成交步伐。中原陳偉業表示，過去聖誕節假期東涌共錄約5宗二手買賣，包括東環3B座中層8室一房戶，實用面積約379方呎，議價後以506萬元售出，呎價約13,351元，原業主持貨約3年帳蝕54萬元。

海傲灣4年損手114萬 半新盤再現損手。美聯陳春輝指，油塘海傲灣1B座低層A室兩房戶，實用面積約358方呎，剛以662萬元成交，呎價約18,492元。原業主於2019年3月以約776.7萬元購入，帳面蝕114.7萬元，或貶值約14.8%。

此外，個別大單位蝕幅更顯著。中原陳韻兒表示，沙田玖瓏山天瓏閣1座中層B室，實用面積約983方呎，套三房及工人套房間隔，外區家庭客以1,151.9萬元買入，呎價約11,718元。原業主持貨約9年，帳面仍虧蝕474.1萬元離場，單位貶值約29%。