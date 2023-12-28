樓價月跌2% 近7載新低

新界中小戶首11月瀉9%最傷 市場估整體全年挫7% 息口高企，政府月前減辣亦未能挽救低迷的樓市，住宅樓價持續下瀉。11月私人住宅售價按月再跌約1.99%，已連挫7個月，共跌約10.78%，並為2017年2月後最低，今年首11個月已累挫約5.59%，期間以新界區中小型單位最重災，跌幅高見近9%。市場預計今年全年樓價將下跌高達7%。

差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，11月私人住宅售價指數最新報316點，按月跌幅較之前連續3個月約2%略為放緩。而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，已低出約20.62%。

事實上，據該署臨時數字，11月撇除按月買賣量不足20宗的類別，共有8個類別的私人住宅平均每方呎售價按月下跌，同時，有另外兩個類別上升。而今年截至11月，亦有7個出現倒跌情況。

以今年截至11月計，新界區中小型單位跌勢最急。其中，跌價最大住宅單位類別為實用面積431方呎以下細單位，平均呎價跌穿1.1萬元水平，最新報約10,854元，今年首11個月已累挫約8.93%。

租金首11月累升7.6% 其次是同區實用面積約431至752方呎的中小型單位，該類別單位11月平均每方呎售價最新報約10,147元，今年首11個月累挫跌約8.9%。期間九龍區實用面積431方呎以下細單位挫幅亦大，該類單位平均每方呎售價最新報約11,782元，首11個月累挫約6.52%。

此外，11月私宅租金指數報186.8點，按月再升約0.65%，已連漲10個月，今年首11個月累升約7.6%，走勢明顯大幅跑贏樓價。

新盤減價拖累二手樓價續跌。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，10月下旬施政報告為樓市減辣，惜11月樓價指數續跌，反映減辣力度不足，一手發展商減價傾銷，尤以上車盤最為激烈，令二手難以匹敵，情況以新界區尤為明顯。若港府意識到樓價繼續下行對香港整體經濟產生的危機，明年初或會進一步減辣，首季有望出現成交量小陽春，樓價亦有望於上半年升約5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，樓價指數已連跌7個月，12月樓價極大機會維持跌勢，屆時將是2002年6月至2003年7月沙士時期連跌14個月後，20年來最長的跌浪，預期12月樓價跌幅收窄至約1.5%。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒則表示，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素，令樓價繼續向下。雖然樓市減辣，但由於購買力需要更長時間釋放，市場短期內亦欠缺信心，預計樓價今年全年樓價將下跌約6至7%。

明年樓價走勢料呈L形 他又指，明年樓價走勢呈L形，上半年住宅樓價面對阻力仍很大，明年上半年有機會再跌約3至5%。而「高才通」令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計明年上升約5至8%。

私人住宅售價指數 私人住宅租金指數 今年樓價跌幅最大單位類別