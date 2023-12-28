阿根廷撤進口貨限制

阿根廷總統米萊（Javier Milei）上任後積極推動各項經濟改革政策，試圖挽救這個過去曾經多次「破產」、經濟與金融系統長期處崩潰狀態的國家。該國宣布取消所有進口商品限制，並且準備發行一筆可用阿根廷披索認購、以美元結算及償還債務，以解決阿根廷進口商無法取得美元結算海外貨款的問題，此舉被視為該國貿易正常化的關鍵措施。

此前由於外匯儲備短缺，阿根廷上屆政府為阻止資金外流，推行了多項進口限制措施，但卻反過來嚴重損害實體經濟，有些醫院稱無法引進外國製造的必要設備。就連國際大公司也受到影響，由於汽車零組件短缺，通用汽車於當地的工廠10月一度停產。

當時的阿根廷央行因為外儲見底，根本無法按官方匯率為企業提供外幣兌換，結果導致大量阿廷根進口商無法按時向海外供應商付款，故累積拖欠逾300億美元的貨款。

發美元債解決換匯需求 隨着進口限制取消，央行正採取進一步措施來幫助企業恢復貿易，其中一種做法，是發行3年期美元債券「Bopreal」，這些債券可用披索購買，而央行則以美元分期還款。換言之，這些讓一種引導型政策，讓當地企業（特別是進口商）透過買入此類債券而將披索兌換成美元，從而有序解決積壓的貨幣兌換需求，免得因解除進口限制而短期急增的換匯需求引發「美元擠提」。

值得留意的是，該國上屆政府亦與中國簽訂貨幣互換協議，當時更被許多媒體渲染成為人民幣國際化取得重大成功。惟不久之後人民幣匯價明顯下滑，外界推論認為，人民幣走弱是受到阿根廷等國家在海外市場大舉拋售外儲的影響。