日央行籲深入討論退出寬鬆 Yen價彈

市場對日央行退出量寬的呼聲高漲之際，該央行昨公布的12月議息會議意見摘要顯示，決策者呼籲就未來退出大規模刺激政策進行更深入的討論。另有指該央行擬減少1至3月部分日本國債購買頻率並調整金額，消息頓時令圓匯於周三歐洲時段反彈，兌每美元曾回升至142.4，折合每百日圓兌港元在5.48算。不過，行長植田和男接受訪問時則稱，目前認為結束負利率的可能性不大。

上述摘要引述有意見指，考慮到實現2%通脹目標的機會愈來愈高，因此超寬鬆政策正常化的時機愈來愈近，為避免高物價損害消費，日央行不應錯過貨幣政策正常化的機會，免得做出倉促決定。

惟另邊廂，也有委員指該央行至少可以等到明年春鬥（即春季工資談判）結果後才作部署，原因是就算工資大幅上漲，通脹也不太可能大幅超過2%的目標。

富瑞：日圓漲勢近尾聲 至於日圓兌每美元自11月低位反彈逾6%，美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至12月19日當周，資產管理機構7個月來首次錄得日圓期貨及期權淨好倉。不過，投行富瑞認為，日圓目前倉位已表明漲勢接近尾聲，並指若然以史為鑑，過去一年，每當資產管理機構轉為看漲日圓，匯率很快就會回落。回顧1月中旬至2月底他們看好日圓，日圓則貶值2%；及到3至5月再看好之時，日圓跌幅為0.2%。

另日本新屋動工量連續6個月減少，日本國土交通省公布，11月新屋動工量6.62萬伙，按年跌8.5%，遜市場預期僅跌4.3%；新屋動工面積按年跌幅擴至11.8%至511.9萬方米，連續10個月減少。