中國銀河：內地美元資產未見大減

「中國的美國國債持倉規模刷新14年低」近日不絕於耳，但內地券商中國銀河證券直言，中國的美元資產總價值相對穩定，並未系統性大幅減持。

中美關係處於低谷，減持美元資產避險無可厚非。然而，本報上周已指出，中國10月份很有可能像一般機構投資者般增持了小量美國國債「撈底」，礙於債價下跌幅度大得多，才致「中國繼續減持美債」。

中國銀河亦相信中國持有美國國債很可能面臨價值和數量雙跌，也在分散風險，但10月底貨值應該仍多達1.3萬億至1.4萬億美元，比疫情前僅少千餘億美元，沒有TIC（財政部國際資本）中長期美國國債海外投資者持倉數據般，比2021年初縮約3,300億美元或三成那麼嚴重。

比盧大量美債或與華相關 TIC數據來自財政部向美資金融機構「收料」，但中國持有的美國國債可由他國託管，尤其是比利時和盧森堡的分別有「歐洲清算銀行」（Euroclear）和「明訊銀行」（Clearstream），這也是為何這兩個國內生產總值（GDP）不在全球最前的小國，居然是聯邦政府第4及第5大海外債主。中國銀河更推斷，比盧兩國代持的美國國債約85%與中國相關。

該行續指，中國的美元資產還有公司債、機構債、股票和存款等，推斷一部分由國債轉移其他類別，2018年以來整體略高於兩萬億美元。