席勒︰美元地位勢危

倘沒收俄資產援烏 威脅金融穩定 早前有傳七大工業國集團（G7）正在積極推進使用他們凍結的俄羅斯央行資產援助烏克蘭，英國外相卡梅倫甚至揚言，如果G7不一起行動，英美可能率先執行。2013年諾貝爾經濟學家得主之一席勒批評，一旦美國強行把俄羅斯的資產轉讓予烏克蘭，將對美元作為全球儲備貨幣的地位構成「災難性」的打擊。

戰爭從來離不開銀彈，去年2月俄烏戰爭爆發以來，美國及其盟國已凍結約3,000億美元的俄羅斯外匯儲備資產，而給俄產原油制訂價格上限、把俄羅斯踢出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）等動作，無非也是希望削弱俄國發動戰爭的財源。

然而，西方陣營或再創新猷，據報美國的代表在G7內部討論中辯稱有一條沒收資產的途徑「符合國際法」。

警告加劇對美不信任 席勒接受意大利傳媒訪問時警告，俄羅斯會視其外儲資產遭強制轉讓予烏克蘭，乃西方國家挺烏抗俄的直接證據，從而將烏克蘭的衝突視為一場「代理人戰爭」，不利西方國家。

更甚者，若美國今天可以對俄羅斯採取這樣的措施，他日亦可施於任何其他國家，「可能成為『去美元化』邁出的第一步……愈來愈多的國家，從中國和其他發展中國家都將減少對美元的依賴，尋找其他替代貨幣……我無法說服自己沒收俄羅斯資產是正確的做法，這不是解決問題的最佳途徑。」

他的擔憂主要考慮對國際金融穩定性的威脅，因為美元之所以是全球儲備貨幣——不少國家持有大量美元作為外匯儲備，乃建基於對美國政治和經濟穩定的信任。一旦國際社會認為美國遇到國際政治衝突就會隨意處理其他國家的資產，不但有削弱他國持有美元的信心之虞，更可能被視為美國不尊重國際法和財產權，加劇全球對美國的不信任。

美元全球外儲份額跌 國際貨幣基金組織（IMF）早前公布，9月底美元在全球外匯儲備的份額為59.2%，雖較去年12月底的58.5%低谷略高，但連續兩季回落，比起2017年底即中美貿易戰開打之前低3.2個百分點，延續多年的跌勢。

不過，中國銀河證券認為，中國的美元資產稱不上與美國「脫鈎」，而且它佔外儲的比重經歷之前一輪調整後，已經低於全球平均水平，更大的問題是「在美元體系下進一步猛烈減少美元資產則需要找到穩定合適的替代品……在黃金以外的新型穩定資產出現前，中國的美元資產可能較難大幅降低」，以往更有美元處於貶值周期時增持的傾向，觀乎美國聯儲局貨幣政策明年很大機會轉向，這種操作會否重現值得留意。

中國不斷增持的非美元資產暫時可以確認的就是黃金。世界黃金協會（WGC）最新調查顯示，70%受訪央行預計將於未來12個月增加黃金儲備，這個趨勢有可能持續多年。現貨金周三在每安士2,060至2,070美元區間窄幅上落。

美元佔全球外匯儲備之份額