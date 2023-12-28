內地加強經濟宣傳輿論引導

本月召開的中央經濟工作會議提及「加強經濟宣傳和輿論引導，唱響中國經濟光明論」以來，當局以國家安全為理由，要求學者和公眾不要唱衰中國經濟，外媒報道，內地多個財經學者遭禁言，包括之前提醒股民不要入市的知名經濟學者劉紀鵬。

曾負責協助起草中國證券法的劉紀鵬上月指，中國資本市場制度還未完善，認為「一股獨大不利資本市場健康發展」，建議普通股民待「一股獨大」等問題解決後，再考慮入市不遲，又指「現在不是炒股」的時機。

劉紀鵬卸任大學院長 劉自本月初遭社交平台禁言，且用戶不能關注其帳號。劉終在周日發聲明，指他自12月7日起，不再擔任中國政法大學資本金融研究院院長，惟他沒進一步解釋卸任理由，而卸任職務與被禁言時間接近，難怪惹外界揣測。

中央經濟工作會議召開後，國家安全部發文斥責別有用心者唱衰中國經濟擾亂市場秩序，重申「經濟安全是國家安全的重要組成部分」。

據報遭內地社交平台禁言的，還包括深圳東方港灣投資管理公司董事長但斌、原中金財富證券資深投資顧問徐曉宇、財經作家吳曉波及投資研究機構格隆匯創始人陳守紅（格隆）等。

其中，格隆在9月發表有關中國經濟可能被迫成為孤島經濟的言論，呼籲投資者小心。