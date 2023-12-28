中國車企首11月賺4489億 升近3%

內地今年着力靠汽車谷內需，但伴隨的是車企頻減價促銷，究竟對公司利潤是好是壞？中國汽車工業協會整理了國家統計局數據，顯示首11月汽車製造業利潤達4,489.8億元（人民幣‧下同），按年增長2.9%，佔規模以上工業企業利潤總額6.4%。期內，汽車製造業利潤率5%，按年降0.7個百分點，惟較首10月相比增幅擴大0.1個百分點。

比亞迪獲L3自駕測試牌 同時，內地車企在自動駕駛進程上亦取得成績。比亞迪昨公布，今年7月在深圳獲得高快速路段有條件自動駕駛（L3級）測試牌照，成為拿到全國第一張該級別測試牌照的車企。

豐田月產92萬輛創新高 海外傳統車企方面，日本最大車企豐田汽車（Toyota）公布，11月產量92.65萬輛，創單月新高，按年增11.2%；銷量亦按年增13.6%至90.5萬輛，是歷年同期新高，主因本地和海外強勁需求所致。要留意的是，雖然旗下子公司大發工業（Daihatsu Motor）早前爆出安全數據造假醜聞，惟豐田汽車上月日本銷量仍按年增27.1%，美國及中國銷量也升18.1%及17.2%，歐洲升15.1%。