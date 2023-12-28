產經

中國車企首11月賺4489億 升近3%

比亞迪僱用57萬人成為內地員工最多的民企。 比亞迪僱用57萬人成為內地員工最多的民企。
比亞迪僱用57萬人成為內地員工最多的民企。
內地今年着力靠汽車谷內需，但伴隨的是車企頻減價促銷，究竟對公司利潤是好是壞？中國汽車工業協會整理了國家統計局數據，顯示首11月汽車製造業利潤達4,489.8億元（人民幣‧下同），按年增長2.9%，佔規模以上工業企業利潤總額6.4%。期內，汽車製造業利潤率5%，按年降0.7個百分點，惟較首10月相比增幅擴大0.1個百分點。
首11月計，首10大銷量的轎車生產企業共售654.3萬輛，佔轎車銷售總量63.8%。其中，比亞迪股份(01211)、長安汽車、上汽股份和吉利汽車(00175)銷量按年錄雙位數增長。
臨近年尾，內地車企多款新車登場。小米集團(01810)今日會舉行小米汽車技術發布會，雖然董事長雷軍早就揚言今次發布會「只發技術，不發產品」，惟他特別提及要向比亞迪、「造車新勢力」的蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)及理想汽車(02015)，以及華為和寧德時代等新能源汽車業先驅致敬，並預告新車SU7有點貴，冀在駕駛性能等機械素質上媲美保時捷，同時在智能化上媲美特斯拉。據報小米汽車部員工有3,700人。
比亞迪獲L3自駕測試牌
同時，內地車企在自動駕駛進程上亦取得成績。比亞迪昨公布，今年7月在深圳獲得高快速路段有條件自動駕駛（L3級）測試牌照，成為拿到全國第一張該級別測試牌照的車企。
《2023年世界500強員工數量排行榜》顯示，比亞迪僱用57萬人成為內地員工最多的民企，多於京東集團(09618)的45萬人、阿里巴巴(09988)和華為。比亞迪內部員工稱，他們今年透過學校招聘後，截至11月員工總數實際已超越60萬人。另蔚來宣布完成來自阿布扎比CYVN Holdings的22億美元新一輪戰略投資交易。
豐田月產92萬輛創新高
海外傳統車企方面，日本最大車企豐田汽車（Toyota）公布，11月產量92.65萬輛，創單月新高，按年增11.2%；銷量亦按年增13.6%至90.5萬輛，是歷年同期新高，主因本地和海外強勁需求所致。要留意的是，雖然旗下子公司大發工業（Daihatsu Motor）早前爆出安全數據造假醜聞，惟豐田汽車上月日本銷量仍按年增27.1%，美國及中國銷量也升18.1%及17.2%，歐洲升15.1%。
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