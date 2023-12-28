華工業利潤飆三成

人行周內放水9050億 A股回穩 內地11月工業企業利潤按年增長29.5%，較10月提速26.8個百分點，加上中國人民銀行續透過逆回購「放水」，周三再淨投放2,870億元（人民幣‧下同），本周暫累計「放水」9,050億元，刺激滬深股市3大指數齊回穩，滬綜指更重上2,900點。中國證監會昨明言，對10月發布的融資新規，包括限售股不得融券即「借貨沽空」，將強化監管執法，反映監管呵護A股市場的重要舉措勢延長。

中證監嚴打借貨沽空 數據顯示，以融資新規出爐前的10月13日為止，A股融券餘額為876億元，對比周二收市降至705.8億元，足見新例收緊融券制度奏效。惟中證監相關部門負責人指，新規發布後，雖然監理機構及業者協會透過通知、現場檢查等多種方式，督促證券公司落實新規要求，但多數證券公司在落實新規要求上只是基本到位，現場檢查也發現個別證券公司存在關聯方核查不夠深入等問題。

中證監下一步將壓實證券公司責任，督促證券公司按「看不清，不展業」的要求，加強對客戶交易與目的之穿透式管理，嚴禁參與違規或為違規提供便利。同時，會建立健全穿透式監管的工作機制，對透過多層嵌套、合謀交易、串聯套利等方式違反「限售股不得融券」等要求的行為從嚴打擊。

由於總結全年股匯表現在即，當局各自釋出積極維穩信號。人行方面，昨開展4,210億元逆回購操作，連續6個交易日淨投放，經逆回購口徑累計「放水」1.26萬億元。人民幣中間價昨報7.1002兌每美元，按日跌37點子，在岸價下午4時30分收報7.1437，升8點子。滬深股通隨港股節後復市而重啟，全日錄淨買入逾56億元，帶動A股向上，滬綜指收升0.54%，報2,914點；深成指及深圳創業板指數分別升0.38%及0.07%。

70%中企擬擴東盟業務 工業數據亦回暖，國家統計局認為，內地需求漸恢復，工業生產加速回升，導致工業企業效益持續改善，如營收連續5個月回升，帶動利潤加快恢復。今年首11個月計，規模以上工業企業營業收入按年增1%至120.04萬億元，增速較首10個月加速0.7個百分點。惟首11個月工業企業利潤按年跌4.4%，降幅延續3月以來收窄走勢。值得注意是，首11個月私營企業利潤升1.6%，為今年來首升。

然而，全球經貿摩擦有加深趨勢。中國貿促會昨發布10月全球經貿摩擦指數，綜合指數為305，續處高位，按年升44，按月亦增124。同時，全球經貿摩擦措施涉及金額按年擴大29%，按月升43.6%。中資企業方面，在東盟的整體經營情況較好，調查顯示，51.11%受訪企業料今年在東盟經營將實現盈利，分別有48.88%、48.6%和51.41%受訪企業估今年其在東盟市場份額、營業利潤和收入增加，擬擴大當地業務的企業佔70.95%。

內地規模以上工業企業利潤急升