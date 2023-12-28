港擬立法監管穩定幣發行 諮詢市場

財經事務及庫務局與香港金融管理局聯合發表諮詢文件，為監管穩定幣發行人的立法建議收集公眾意見，包括立法實施發牌制度、規定只有持牌發行人所發行的法幣穩定幣可售予零售投資者等。

建議制度主要針對法幣穩定幣發行人，申請人需於申請時闡述會推出多少種穩定幣，及法幣掛鈎；發牌時將考慮包括，發行人是否有健全儲備管理和穩定機制、其管治及風險管理、披露及審計要求等。

另外，發行人必須確保法幣穩定幣的儲備資產總值，在任何時候至少全額等同流通的穩定幣面額；即每一港元穩定幣，就要有一港元的儲備資產，同時必須屬優質、具高流動性，並只涉及極少市場、信用及集中風險，例如政府債券等。

金管局總裁余偉文認為，穩定幣有機會成為傳統金融與虛擬資產市場的介面，所以穩定幣具備「穩定」的條件則尤為重要；若缺乏監管，持有者將難以得到有效保障，金融體系的穩定亦可能受到威脅。

副總裁陳維民稱，完成諮詢後將盡快向立會提交草案審議，但要視乎收集意見的內容及國際發展等，強調無立法時間表。至於非法幣掛鈎的穩定幣方面，陳指相關資產仍會被視為穩定幣，但性質或會令金管局懷疑，認為取得牌照的機會相對較小。

外匯局：虛幣買賣外匯違法 此外，財庫局局長許正宇指，電子貨幣的流通性一定遠比現貨強大，故須通過跨境安排「打通藩籬」，讓北上的港人或來港的內地居民都能夠使用。最近八達通與中國銀行深圳分行合作，憑八達通可在內地購買數碼人民幣的硬錢包，即使港人在內地沒有銀行戶口、電話及網絡等亦可使用，冀有更多商戶接收內地居民的數碼人民幣。

同一時間，國家外匯局表示，發現有案例以虛擬貨幣為媒介，開展非法買賣外匯；愈來愈多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。他們以虛擬貨幣為交易媒介，間接實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，是非法買賣外匯行為鏈條上的重要環節，應予依法懲治。