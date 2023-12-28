3細價股遭洗倉 宏強瀉94%
創陞以均價1.67元出售92.05萬股夢東方，套現約1,538萬元，並預期確認收益約1,400萬元。
奇士達急插九成
另一隻為玩具公司奇士達(06918)，午後急挫，以全日低位0.25元收市，瀉90%，成交額2.24億元。
至於GEM（前稱創業板）上市的建築公司宏強控股(08262)更跌至「仙股」，最多瀉94.4%，低見0.08元，於昨日上午11時24分起暫停買賣，停牌前報0.086元，插93.98%，為全日跌幅最大港股，成交2,160.83萬元。
半新股華視連跌5日
此外，11月上市的半新股、內地營銷公司華視集團控股(01111)愈跌愈有，一度瀉54.25%，創上市新低0.43元，收市報0.47元，挫50%，連跌5日。以昨日收市價計，較招股價1.04元累失54.8%，較高位2.39元插80.33%。
有市場人士估計，現時利息成本高，臨近年底，有一批靠孖展持倉的殼股可能有成本壓力，不排除有大戶見「冇數圍」，「索性炸出街減持貨成本」。
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