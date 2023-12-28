遊戲股反攻 恒指即回勇

華監管軟化 科指重上3600關 騰訊漲逾4% 港股聖誕假期後復市，受科網及金融股帶動回升，恒生指數昨日一度急彈333點，收市升284點，收復10天線及20天線，北水轉為淨買入12.42億元。內地的產業政策持續趨緊，打擊市場氣氛，雖然官方派定心丸安撫市場，但始終過嚴監管不利市場發展，得提防市況短線回順過後，又再「彈散」！

恒指高開221點，其後愈升愈有，高見16,673點，收市報16,624點，升1.74%，國企指數全日升114點或2.09%，報5,603點；科技指數重上3,600點關，全日升91點或2.58%，報3,639點。全日成交按日縮減29.64%至994.42億元。

國家新聞出版署上周五發布的《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》引發市場巨震，有關負責人表示，對於各方就徵求意見稿第17條、第18條及其他一些內容提出的關切和意見，國家新聞出版署將「認真研究」，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。似乎意味着部分較具爭議的部分有修改空間。

摩根大通指出，市場上周五對該意見稿反應過度，意見稿提及的措施意圖是遏制非故意和非理性的遊戲內消費，而不是有意的過度遊戲內消費。

信誠證券聯席董事張智威表示，內地對遊戲行業的立場有所軟化，科網股反彈，對大市有一定支持。不過，不少基金經理仍在放假，市場氣氛未見明顯改善，預期恒指沿着20天線兼保力加通道中軸約16,500點反覆上落為主，相信要待2024年才見方向。

港股假後復市成功收復10天及20天線。（中新社圖片） 恒指近月走勢 遊戲股昨日反彈