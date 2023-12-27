股市估市：港股未改易跌難升格局

技術上，恒生指數自早前15,972點的年內低位反彈，升至16,800點左右水平已遇阻力，亦確認了整體後抽形態，意味拾級而下的趨勢暫未有變。不過，港股只餘3個交易日，指數亦未必再次穿底，惟明年1月走勢仍未宜過分樂觀。

集團11月總售電量按年升17.2%，首11個月升10.2%，主要受惠於用電需求增長，以及新投運機組帶來電量增長。集團之岳陽及清遠一號機組已投入商業營運，預計未來亦可持續提供發電量之增長。

儘管內地整體經濟復甦仍然緩慢，但隨着天氣嚴寒，能源需求亦見增加。國家能源集團公布，其年初至12月17日的發電量達1.16萬億度，供熱量完成4.8億吉焦，單計12月17日，發電量及供熱量雙雙創冬季電熱量歷史紀錄。資源類股份在踏入冬季受捧，神華股價近日亦有所突破，該股目前市盈率僅單位數，估值仍未算貴，上望30元，支持位24元。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）