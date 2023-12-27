產經

股市估市：港股未改易跌難升格局

港股未改反覆偏弱本質，假期前本來走勢回穩，但因國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法》，提到限制遊戲營運商提供誘導性獎勵，騰訊控股(00700)等重磅股隨即急跌，連本屬強勢的網易(09999)亦跌至3月時之水平，反映整體港股的信心極為脆弱，且對負面消息的反應遠大於正面消息。
技術上，恒生指數自早前15,972點的年內低位反彈，升至16,800點左右水平已遇阻力，亦確認了整體後抽形態，意味拾級而下的趨勢暫未有變。不過，港股只餘3個交易日，指數亦未必再次穿底，惟明年1月走勢仍未宜過分樂觀。
神華受捧 估值未算貴
個股選擇仍以具主題的配置為主，資金偏好暫時傾向短至中線。中國神華(01088)業務主要包括煤炭、發電、鐵路、港口及航運等，當中煤炭佔總營業額逾67%、發電佔26%。集團11月煤炭銷售量按年升8.2%，今年首11個月升7.7%。
集團11月總售電量按年升17.2%，首11個月升10.2%，主要受惠於用電需求增長，以及新投運機組帶來電量增長。集團之岳陽及清遠一號機組已投入商業營運，預計未來亦可持續提供發電量之增長。
儘管內地整體經濟復甦仍然緩慢，但隨着天氣嚴寒，能源需求亦見增加。國家能源集團公布，其年初至12月17日的發電量達1.16萬億度，供熱量完成4.8億吉焦，單計12月17日，發電量及供熱量雙雙創冬季電熱量歷史紀錄。資源類股份在踏入冬季受捧，神華股價近日亦有所突破，該股目前市盈率僅單位數，估值仍未算貴，上望30元，支持位24元。
艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）
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