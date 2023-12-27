券商點評：聯儲放鴿燃起樂觀情緒

美國聯儲局12月會議後決定維持利率不變，主席鮑威爾會後訪談提到，雖保留加息可能性，但擔心高利率帶來的限制性會對經濟產生風險，因此已開始討論減息，而且會注意不犯下讓利率過高過久的錯誤。

同時，聯儲局的經濟數據預期，美國2024年及2025年正向着「軟着陸」的方向發展，並有望在 2026年回到經濟均衡。該局降低明年底的利率中位數，加上鮑威爾曾提過減息，即使其後官員提到沒真正討論減息，市場對整次會議解讀為當局大幅轉「鴿」，市場對明年的減息預期由一厘擴大至1.25厘。

長債息回落助美股突破 另方面，歐洲央行12月會議亦維持利率不變，同時也調低了明年的經濟增長率，通脹預期也下調至2.7%。歐央行會後表示沒有討論減息，但市場認為局方已無繼續緊縮貨幣政策的必要，市場預期歐洲加息周期已結束，對當地的資產價格有利。

減息預期上升，持續帶動長年期債息回落，美國10年期國債孳息率在10月底升至近5厘後，現已回落至3.9厘左右，推動美股升勢，道指更曾連續3天創下歷史新高。整體美股的升勢亮麗，標普500指數中，近80%的成分股升穿200天移動平均線。

過去兩個月美國長年期債息跌近一厘，債券價格升勢亮麗，不少投資者或考慮沽出部分持倉鎖定利潤，短線有機會出現反彈。目前仍然認為明年美國大型股值得看高一線，部署上也需注意風險，分段分散入市比較可取。

此外，房地產信託基金（REIT）及房地產板塊對利率敏感度較高，也是潛在減息的受惠行業。對於REIT而言，加息有兩項主要影響，首先是房地產以收息為主，美債被視為無風險利率，無風險利率愈高，來自房地產，而且帶有風險的收入顯得愈不吸引，有機會拖累房地產的估值。同時，若REIT本身有借貸，加息也會推高利息成本。現時市場憧憬減息，自然有利REIT及房地產板塊。

凱基亞洲投資策略部