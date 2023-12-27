宏觀剖析：美國大選再牽動金融市場

美國選民明年有望再次看到拜登與特朗普同台角逐美國總統之位。任何一方當選後的決策取態，將與另一方截然不同，但實施政策的能力，將取決於他們能否獲得美國國會的控制權。

現任總統拜登正在尋求連任，而前任總統特朗普在共和黨初選中面臨激烈競爭，但相比起緊隨其後的挑戰者佛羅里達州州長德桑蒂斯，特朗普擁有近45個百分點的領先優勢。雖然政治上沒有甚麼可以保證，但拜登與特朗普進行第二次的競賽似乎已成定局。

拜登有機會再戰特朗普 美國眾議院所有435個席位將重新進行競選，而參議院的100個席位中將有34個進行競選。自今年初以來，拜登的立法議程一直受阻，其中一個原因是少數極端保守的共和黨議員足以妨礙黨領袖的領導工作。但是，假設拜登或特朗普成為總統並掌控美國國會，那麼會對金融市場產生甚麼影響？

如果成功連任，拜登可能會試圖恢復他最初的立法議程。他在2021年提出的《重建更好未來法案》中，包括3.5萬億美元的環境及社會福利項目支出，佔國內生產總值（GDP）的10%以上。這項提議法案最終被削弱為《通脹削減法案》，儘管其中的4,370億美元刺激措施規模相當龐大，但只相當於最初提案的八分之一。

至於特朗普，可能是博彩公司投注贏得美國大選的熱門人選，但首先他必須獲得共和黨提名。此外，由於特朗普需要接受幾宗法庭審判案，因此他未能參與初選時的競選活動。就特朗普兩度出任總統而言，唯一確定的就是不確定性。一方面，他可能被判有罪並入獄，這可能會導致長時間的憲法危機，甚至引起暴動。

現時很難預測，在拜登或特朗普第二任總統任期期間各資產類別的表現，因為只能推測他們將會實施哪些政策。然而，可以比較他們在第一個任期內，金融市場的回報表現。基於「60/30/10」的投資組合，在特朗普任期內的同一階段，金融市場實現了35%的總回報率，相比之下，在拜登目前的總統任期內，金融市場僅實現8.5%的回報率。若非「七巨頭」的高增長科技公司，這個數值會更低。

然而，期望特朗普再次當選總統後，能夠提高回報的投資者可能會感到失望。分析顯示，除了10年期美國國債孳息率外，前任美國總統連任，通常會導致主要資產類別的名義回報率降低，但這並非完全是壞消息。

第二任期GDP增長更高 從歷史角度來看，即使不排除上世紀70年代末及80年代初卡特及列根政府期間的加息周期，通脹在第二個總統任期通常會更為溫和。最重要的是，相較總統的第一個任期，GDP通常更高，失業率亦更低。他們擔任總統時的另一個共通點，是能夠控制美國國會。明年的美國總統大選，似乎不太能夠確定獲勝的候選人能否獲得另一個三連勝。

至於美國國會山莊的僵局可能為金融市場帶來支持。分裂的政府被迫妥協，有助緩和各黨派內的極端勢力，為投資者提供更穩定的政策背景。自1948年美國總統大選以來，當總統面對分裂的國會時，美股的平均總回報率為14.3%，而在統一政府下，美股的平均總回報率為13%。

雖然明年美國大選前還有很多事情可能發生，但這場競爭似乎是一場勢均力敵的比賽，這對投資者而言將會是好消息。

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