工商舖大額成交年內70宗 涉320億

本港自2023年初恢復通關，內地及海外訪港旅客數字顯著回升，帶動工商舖物業大額交投趨旺。今年截至12月中，該市場涉及一億元或以上成交金額的交易，共錄得近70宗，總成交額共逾320億元。

中原工商舖的資料顯示，今年工商舖大額成交暢旺，以數量計，商舖及商場類別佔約30宗最多，其次是商廈項目，錄約23宗，工廈及酒店分別佔約10宗及4宗。若以季度計，大額交投量以第一季及第三季各佔約19項成交最多。

今年商舖類別成交宗數雖較大，但涉及成交金額比商廈項目低。期間商舖涉及交易額共約86億元，而同期寫字樓物業成交涉額共逾147億元，較舖位多逾七成。至於酒店物業交易總額逾53億元，涉額最小為工廈交易，總金額近34億元。

其次是尖沙咀君悅酒店成交，由中國旅遊集團酒店控股於1月以約34億元購入，是年內最大宗酒店交易個案。該項目提供約534個房間，每個房間平均做價逾600萬元。至於今年較大宗商舖成交，為屹立北角半世紀的新光戲院現址等物業交易，於11月以約8億元沽。該批物業總建築面積約9.6萬方呎，平均呎價逾8,300元。

另外，期間最大宗工廈成交，為新加坡基金以約5.9億元沽出粉嶺豐樹物流中心，項目總樓面逾13.7萬方呎，成交呎價約4,300元。