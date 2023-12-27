新盤暫累錄10440刁 10載次低

NOVO LAND年內累售約1,193伙，吸金逾73億元。

今年樓市受高息及經濟疲弱等拖累，新盤銷情較預期遜色。據本報統計，今年截至12月20日共錄逾10,440宗一手成交，略勝去年全年約9,160宗，按年增逾14%，但仍屬繼去年後，2013年一手新例實施後按年次低。

回顧2023年共有約33個全新盤推出市場，與去年約31個大致相若。以分區計，九龍區佔17個最多，港島區則擺脫去年「零推盤」局面，有6個全新盤推出市場。隨着樓價下調，年內全新盤開價要低價出擊以保證銷量，不少都動輒減價約兩至三成，更要有五花八門的付款方法吸客，包括樓價保障、特長成交期的先住後付、高成數備用按揭等，以爭奪市場購買力，成為近年罕見的現象。

熾熱市況曇花一現後，第二季開始降溫。整體交投量靠龍頭發展商新地，連環推售屯門NOVO LAND及大埔白石角University Hill各期數項目支撐，兩盤亦雙雙打入今年銷售榜首名及第三名。其中，NOVO LAND年內累售約1,193伙，吸金逾73億元，銷售量再稱冠。而University Hill年內累沽約1,031伙，總成交金額逾71億元。

親海駅II劈價最震撼 樓價拾級而下，打擊市民入市信心，第三季開始新盤銷情減慢，部分項目首輪沽出率不足五成。直至8月，長實的油塘親海駅II大刀闊斧劈至市區新盤近7年首批最低水平，以折實平均呎價約14,997元推首張價單，為市場投下一枚震撼彈。該盤以「平爆價」登場後掀起入票熱潮，最終接逾3.06萬張入票，登上本港歷年新盤票王寶座。

此外，新地的天水圍YOHO WEST壓軸推售，經過4輪銷售，累沽約1,060伙。

2023年新盤成交量