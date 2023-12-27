白居二帶動 公居屋交投增14%涉額降

白居二購買力支持下，加上富戶措施收緊，促使公屋戶趕入市。今年未補價第二市場公屋及居屋交投量回升，根據香港房屋委員會資料，今年截至12月中同類市場已錄3,103宗成交，較去年全年已多出約14.7%，惟成交價卻隨大市回落。

資料顯示，房委會第二市場公屋及居屋去年全年錄2,705宗成交，今年已增302宗，亦是2002年以來，第二次交投量能升穿3千宗水平，而首次於2021年錄得，當年成交量達3,690宗。

雅濤閣高位回落44% 新居屋仍受追捧，長沙灣凱樂苑今年暫錄約108宗成交，比去年全年的75宗，已超出約44%。雖然成交增多，但成交價每況愈下。屋苑A座一個中層單位，實用面積約400方呎，成交價399萬元創項目二手價新低，呎價約9,975元。同區麗翠苑今年暫錄約63宗成交，比2022年全年增逾一倍，但個別成交呎價跌至約8,340元。

此外，不少居屋王今年「價崩」，曾為全港第二市場最高呎價成交的黃竹坑雅濤閣，舊紀錄呎價逾1.51萬元，消息透露，該盤1座中層三房戶，市傳以500萬元售出，呎價僅約8,460元，自高位回落逾44%。鰂魚涌康山花園成交呎價今年最低跌至約8,953元。而旺角富榮花園今年錄約56宗成交，按年增約43.6%，當中至少4宗做價低於「4球」。

公屋及居屋第二市場交投