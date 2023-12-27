舖位租賃價量按季挫一成

隨着本港零售消費氣氛未如理想，加上近期北上消費成新常態影響，本港今年第三季舖位市場租務交投陷膠着狀態。據代理數字，期內商舖租賃成交量及金額分別較第二季挫約10.2%與9.2%。

中原（工商舖）提供數據顯示，第三季舖位交投量約1,041宗，較第二季約1,159宗，減少約118宗，涉及成交金額共約1.28億元，按季亦回落約1,300萬元。

租務較通關前大減13% 該季度租務數字也較2022年同期未全面通關前的約1,205宗，大幅減少約164宗，跌幅約13.6%。至於對比去年同期涉及的租賃成交金額，也回落約6.6%。

事實上，第三季商舖租務市場回落，主要受9月整體商舖市場交投放緩所拖累。9月商舖市場共錄得約317宗租賃成交，對比8月減少約13.4%，按年更回落約17%，涉及總金額約3,708.51萬元，按月低約12.4%。

不少企業有意靜觀假期消費氣氛再作決定，放慢租舖計劃，因而令該月成交宗數減少。至於期間涉及的總租務成交金額呈下跌趨勢，反映近期租舖成交以中細價舖位為主。

不過，政府大力推動夜經濟，舉辦多項大型活動帶動全民消費意欲，令10月舖位租賃成交稍見回升，期間商舖市場共錄得約337宗租賃成交，對比9月微升約6.3%，按年則增約2.6%。而涉及總金額約3,720萬元，按月多約0.32%，對比2022年同期仍下跌約20.9%。

銅鑼灣尖沙咀空置改善 10月整體舖位租賃成交上升，帶動核心區舖位空置率有所改善，月內銅鑼灣及尖沙咀零售區舖位空置率皆錄得跌幅，按月分別減少約0.16個百分點及約0.05個百分點，至約5.65%及9.27%。

至於中環及灣仔商舖空置率，按年亦錄得較大下調幅度，分別錄得約4.76個百分點及約7.64個百分點的減幅，空置率約8.13%與約5.64%。

尖沙咀海防道再現小食店舖，料為約10年以來首見。 本港商舖今年第三季租賃交投量及總額