產經

舖位租賃價量按季挫一成

有食肆租用銅鑼灣面積約5,000方呎大型地舖。 有食肆租用銅鑼灣面積約5,000方呎大型地舖。
有食肆租用銅鑼灣面積約5,000方呎大型地舖。
隨着本港零售消費氣氛未如理想，加上近期北上消費成新常態影響，本港今年第三季舖位市場租務交投陷膠着狀態。據代理數字，期內商舖租賃成交量及金額分別較第二季挫約10.2%與9.2%。
中原（工商舖）提供數據顯示，第三季舖位交投量約1,041宗，較第二季約1,159宗，減少約118宗，涉及成交金額共約1.28億元，按季亦回落約1,300萬元。
租務較通關前大減13%
該季度租務數字也較2022年同期未全面通關前的約1,205宗，大幅減少約164宗，跌幅約13.6%。至於對比去年同期涉及的租賃成交金額，也回落約6.6%。
事實上，第三季商舖租務市場回落，主要受9月整體商舖市場交投放緩所拖累。9月商舖市場共錄得約317宗租賃成交，對比8月減少約13.4%，按年更回落約17%，涉及總金額約3,708.51萬元，按月低約12.4%。
不少企業有意靜觀假期消費氣氛再作決定，放慢租舖計劃，因而令該月成交宗數減少。至於期間涉及的總租務成交金額呈下跌趨勢，反映近期租舖成交以中細價舖位為主。
不過，政府大力推動夜經濟，舉辦多項大型活動帶動全民消費意欲，令10月舖位租賃成交稍見回升，期間商舖市場共錄得約337宗租賃成交，對比9月微升約6.3%，按年則增約2.6%。而涉及總金額約3,720萬元，按月多約0.32%，對比2022年同期仍下跌約20.9%。
銅鑼灣尖沙咀空置改善
10月整體舖位租賃成交上升，帶動核心區舖位空置率有所改善，月內銅鑼灣及尖沙咀零售區舖位空置率皆錄得跌幅，按月分別減少約0.16個百分點及約0.05個百分點，至約5.65%及9.27%。
至於中環及灣仔商舖空置率，按年亦錄得較大下調幅度，分別錄得約4.76個百分點及約7.64個百分點的減幅，空置率約8.13%與約5.64%。
尖沙咀海防道再現小食店舖，料為約10年以來首見。尖沙咀海防道再現小食店舖，料為約10年以來首見。
尖沙咀海防道再現小食店舖，料為約10年以來首見。
本港商舖今年第三季租賃交投量及總額本港商舖今年第三季租賃交投量及總額
本港商舖今年第三季租賃交投量及總額
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