核心區舖變天 食肆進駐

旺角租賃兩月66宗 佔逾四成最多 本港經歷數年疫情的打擊，零售消費市道出現翻天覆地的變化。核心購物區街道商戶由一片的連鎖珠寶鐘錶店及化妝品店，轉變為食街，為10多年罕見，其中，以旺角區食肆餐飲租舖情況最為熱鬧。

近月舖位市場租賃氣氛持續熱鬧，不少承租商戶都是食肆。中原（工商舖）提供數字顯示，3大核心購物區中，包括銅鑼灣、尖沙咀及旺角的餐飲類別商戶於今年9月及10月開舖較積極，合共錄約154宗租務成交個案，並以10月數字較為理想。

該等地區當中，以旺角佔較多，達到約66宗，佔期間整體數字的約42.9%，其中10月就佔去約41宗，較9月多約16宗，升幅高達64%。其次是尖沙咀，9月及10月兩個月共錄約47宗食肆餐飲進駐個案，佔期間整體約30.5%，而單在10月則佔約26宗，按月多約5宗，漲幅約23.8%。

冰室租5千呎銅鑼灣舖 港島銅鑼灣兩個月亦有約41宗同類租賃個案，佔3大區域期間整體成交約26.6%。不過，10月錄約19宗，較9月減少約3宗，跌幅約13.6%，為近月表現較遜色。

不過，11月截至14日的數字，該3大地區餐飲食肆商戶租舖數字放緩。其中以旺角回落迹象較為明顯，該區期間暫只錄約7宗同類租務個案，只達10月全月的約17.1%。其他兩區有關數字只是10月的約四成。

尖沙咀期間錄約11宗，暫達到10月全月的約42.3%，而銅鑼灣則有約8宗，為各區最少，達對上一個月的約42.1%。

事實上，過去數月3大核心地區錄得的食肆商戶租舖個案，部分承租的樓面面積不小，約5,000方呎或以上。當中較大宗個案，包括銅鑼灣糖街1至5號的銅鑼灣商業大廈地下A1至A3號舖，面積約5,000方呎，於10月以每月約40萬元租予冰室，成交呎租約80元。同區羅素街2號Plaza 2000的一樓全層，面積約4,945方呎，同月獲食肆以月租約30萬元承租，呎租約60.7元。

尖沙咀小食店呎租371元 此外，尖沙咀的加拿分道25至31號地下1A號舖連地庫，面積約8,690方呎，於11月以約30萬元租予東南亞餐廳，呎租約34.5元，為各區中涉及租用樓面較大的一宗個案。同區漢口道55至57號地下C2號舖，同月以約25萬元租予小食商戶，以該舖面積約673方呎計算，呎租約371.5元，則是呎租較高的租賃成交。

餐飲舖位租賃交投較多的旺角，包括彌敦道601號創興廣場地下A號舖，面積約2,583方呎，以每月約26.8萬元租予食肆，呎租約103.8元。另一個涉及較大樓面的舖位，為太子道西101至107號地下A、B及C號舖連入則閣，面積合共約5,050方呎，由料理店以每月租金約22萬元承租，呎租約43.6元。

市場料租金難爆升 中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，旺角街道商戶較大眾化及多元化，屬街頭小食文化，吸引消費者落區打卡，同時租金較疫情前回落，有不少折讓，新租金亦未有大幅上升。過去4至5個月亦吸引內地網紅店在香港落戶，相信該趨勢會持續。

至於銅鑼灣有大型餐飲店承租舖位，大多為大眾化食肆，個別租金動輒需數十萬元，但已較之前高峰大跌兩至四成，視乎不同地點而定。同時，市場沒有其他如化妝品及衣履等連鎖品牌競爭，亦令到食肆類別租務變得活躍。他預計，舖位市場趨理性，租金有上升空間，惟不會爆升，市場普遍觀望明年農曆新年後零售舖市會否有反彈的情況。

主要地區較大宗飲食商戶租賃個案 3大核心區食肆餐飲承租數字