產經

核心區舖變天 食肆進駐

近期有不少特色飲料店進駐旺角街道。 近期有不少特色飲料店進駐旺角街道。
近期有不少特色飲料店進駐旺角街道。
旺角租賃兩月66宗 佔逾四成最多
本港經歷數年疫情的打擊，零售消費市道出現翻天覆地的變化。核心購物區街道商戶由一片的連鎖珠寶鐘錶店及化妝品店，轉變為食街，為10多年罕見，其中，以旺角區食肆餐飲租舖情況最為熱鬧。
近月舖位市場租賃氣氛持續熱鬧，不少承租商戶都是食肆。中原（工商舖）提供數字顯示，3大核心購物區中，包括銅鑼灣、尖沙咀及旺角的餐飲類別商戶於今年9月及10月開舖較積極，合共錄約154宗租務成交個案，並以10月數字較為理想。
該等地區當中，以旺角佔較多，達到約66宗，佔期間整體數字的約42.9%，其中10月就佔去約41宗，較9月多約16宗，升幅高達64%。其次是尖沙咀，9月及10月兩個月共錄約47宗食肆餐飲進駐個案，佔期間整體約30.5%，而單在10月則佔約26宗，按月多約5宗，漲幅約23.8%。
冰室租5千呎銅鑼灣舖
港島銅鑼灣兩個月亦有約41宗同類租賃個案，佔3大區域期間整體成交約26.6%。不過，10月錄約19宗，較9月減少約3宗，跌幅約13.6%，為近月表現較遜色。
不過，11月截至14日的數字，該3大地區餐飲食肆商戶租舖數字放緩。其中以旺角回落迹象較為明顯，該區期間暫只錄約7宗同類租務個案，只達10月全月的約17.1%。其他兩區有關數字只是10月的約四成。
尖沙咀期間錄約11宗，暫達到10月全月的約42.3%，而銅鑼灣則有約8宗，為各區最少，達對上一個月的約42.1%。
事實上，過去數月3大核心地區錄得的食肆商戶租舖個案，部分承租的樓面面積不小，約5,000方呎或以上。當中較大宗個案，包括銅鑼灣糖街1至5號的銅鑼灣商業大廈地下A1至A3號舖，面積約5,000方呎，於10月以每月約40萬元租予冰室，成交呎租約80元。同區羅素街2號Plaza 2000的一樓全層，面積約4,945方呎，同月獲食肆以月租約30萬元承租，呎租約60.7元。
尖沙咀小食店呎租371元
此外，尖沙咀的加拿分道25至31號地下1A號舖連地庫，面積約8,690方呎，於11月以約30萬元租予東南亞餐廳，呎租約34.5元，為各區中涉及租用樓面較大的一宗個案。同區漢口道55至57號地下C2號舖，同月以約25萬元租予小食商戶，以該舖面積約673方呎計算，呎租約371.5元，則是呎租較高的租賃成交。
餐飲舖位租賃交投較多的旺角，包括彌敦道601號創興廣場地下A號舖，面積約2,583方呎，以每月約26.8萬元租予食肆，呎租約103.8元。另一個涉及較大樓面的舖位，為太子道西101至107號地下A、B及C號舖連入則閣，面積合共約5,050方呎，由料理店以每月租金約22萬元承租，呎租約43.6元。
市場料租金難爆升
中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，旺角街道商戶較大眾化及多元化，屬街頭小食文化，吸引消費者落區打卡，同時租金較疫情前回落，有不少折讓，新租金亦未有大幅上升。過去4至5個月亦吸引內地網紅店在香港落戶，相信該趨勢會持續。
至於銅鑼灣有大型餐飲店承租舖位，大多為大眾化食肆，個別租金動輒需數十萬元，但已較之前高峰大跌兩至四成，視乎不同地點而定。同時，市場沒有其他如化妝品及衣履等連鎖品牌競爭，亦令到食肆類別租務變得活躍。他預計，舖位市場趨理性，租金有上升空間，惟不會爆升，市場普遍觀望明年農曆新年後零售舖市會否有反彈的情況。
主要地區較大宗飲食商戶租賃個案主要地區較大宗飲食商戶租賃個案
主要地區較大宗飲食商戶租賃個案
3大核心區食肆餐飲承租數字3大核心區食肆餐飲承租數字
3大核心區食肆餐飲承租數字
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