私樓蝕讓比例逾14年高 康城最傷

樓價持續回落，蝕讓情況未減。利嘉閣表示，11月二手私樓市場蝕讓比例維持約23.8%，維持2009年中的約14年半高位，期內將軍澳日出康城仍是「重災區」。

該行指出，上月全港1,077宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面錄得虧損達256宗，同期帳面獲利個案共813宗，佔比約75.5%，連跌5個月後，按月回升0.2個百分點，而每宗私宅轉手個案平均賺幅約37.8%，按月跌4個百分點，亦創2011年初後的近13年新低。

領都本月最少兩宗損手 檢視上月10個獲利登記最多的二手屋苑，獲利比率最低為日出康城的約39%，每宗轉手平均賺幅僅約5.3%，其次荔枝角美孚新邨及馬灣珀麗灣獲利比率均約79%。

除樓齡較新的半新盤，日出康城領都12月已錄至少兩宗蝕讓。利嘉閣楊友銘稱，該盤3座右翼高層B室，實用面積約686方呎，套三房間隔，叫價840萬元，減價至730萬元成交，呎價約10,641元。原業主於2019年以約780萬元買入，帳面蝕50萬元。

新屯中5年貶值27% 屯門二手樓都要「蝕本」才有承接。置安居蘇永耀指，新屯門中心1座中層E室，實用面積約597方呎，原先開價560萬元，減價至456萬元沽出，呎價約7,638元，原業主2018年以628萬元購入，約5年帳面蝕172萬元或約27.4%。