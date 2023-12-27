拍賣消息：西半山銀主貨呎價9365元翻拍

銀主趁年底作最後衝刺，有港島西半山住宅銀主盤，累劈逾300萬元，僅以呎價「9字頭」翻拍。

水藍‧天岸低估價205萬推 忠誠拍賣將於本周四推出約12項物業，佔近七成為銀主單位，上述物業為般咸道新聯大廈連天台戶，屬有租約單位，每月租金逾2.2萬元，是次減價30萬元，以590萬元翻拍，以實用面積約630方呎計，推拍呎價約9,365元。

該單位早於今年初推拍，當時開價達900萬元，現已累積劈價310萬元或約34.4%。資料顯示，該項目原業主於2018年以約1,020萬元買入，最新開拍價低約430萬元或約42.2%。

同場拍賣的其他銀主盤，包括東涌水藍‧天岸3座低層E室連花園單位，實用面積約659方呎，花園面積約89方呎，開價720萬元，呎價約10,926元。該單位於銀行網上初步估價約925萬元，現時推拍價低約205萬元或約22.2%。

另一項為荔枝角美孚新邨1期百老匯街7號高層C室，實用面積約719方呎，以650萬元翻拍，較之前減價25萬元，呎價約9,040元，較銀行估價低近一成。