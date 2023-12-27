美國人憂社保基金2033年乾塘

美國退休研究中心Nationwide的一項調查顯示，大部分美國民眾憂慮社會保障（Social Security）基金的資金將在有生之年「乾塘」。與此同時，多達21%的50歲以上的成年人表示，除了社會安全保障之外，他們沒有退休收入來源，比例遠高於2014年的13%。

75%年輕人估退休後仍工作 Z世代（即1990年代中期至2010年代初期出生一代）及千禧世代（1980年代、1990年代）的看法更悲觀，當中約40%認為他們不會獲得社保福利，超過75%的Z世代及千禧世代預計，他們需要在退休後繼續工作，因為社保不夠資金。

社會保障乃美國政府為退休一族提供的退休福利，官方數據顯示，領取社保福利年齡超過65歲，37%男士及42%女士所領取的福利相當於退休收入至少一半。當然，美國退休制度還包括自願性質的401（K）退休金計劃等。

社保的一大挑戰在於人口結構改變，隨着出生在1946至1964年的嬰兒潮世代退休，為了社保計劃提供支持的人愈來愈少。官方估計到2035年，每一位退休長者領取的社保福利，將會由2.3個工作人口負擔，今年則是2.7個工作人口負擔一位退休長者。

計劃受託人預測社保基金到2033年就會「乾塘」，不過，就算基金「乾塘」並不等於社保福利全部消失，因為在職人士都仍然要繳納社保稅，來為退休金提供支持，只不過官方的說法是福利可能削至原來的77%。

預期AI助壽命延長10多年 通脹及利率高企給經濟帶來的不確定性，人類預期壽命隨着醫療技術突飛猛進而不斷延長等因素，亦加劇理財策劃的挑戰。Nationwide另一項調查指，四分之一的美國人預計人工智能（AI）在醫療保健領域的進步，將使他們的壽命延長10多年，意味美國人可能需要支付的醫療保健費用比想像中更多。當中Z世代更預計AI將使他們的壽命平均延長15歲。