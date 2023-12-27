最遲25歲儲錢退休 至少780萬

相信實現「財務自由、提早退休」是一眾打工仔的目標，為了盡快達成目標，養成儲蓄及投資習慣當然是重要的一環，而且還要宜早不宜遲。根據美國米爾肯研究院（Milken Institute）的報告，最遲25歲便要開始為未來儲蓄，以為退休時預留至少100萬美元（約780萬港元）的資金。

藉複息效應累積財富 累積財富的秘訣是利用複息效應，亦即是俗語說的「利滾利」。該研究院表示，從25歲開始每周用100美元資金來投資，或每月400美元，並在股票市場賺取7%年回報，到65歲時，你的儲蓄將會超過110萬美元。

有關回報率乃參考了經濟學家西格爾（Jeremy Siegel）的研究：即隨時間推移，股票年回報率約8%。而米爾肯研究院則略為保守地以7%進行計算。

按照其計算，如果等待35歲才開始每周存起同等金額，到65歲時，儲蓄最終或僅略高於30萬美元。假如投資者自25歲起存錢，但每周只存50美元，或每月存200美元，到65歲時，每人仍能存超過55萬美元。

不足兩成港人準備好 25歲通常被視為退休理財策劃的起點，比如富達便建議港人由25歲起每年儲蓄20%課稅前收入，而且這不包括10%的強積金供款，到65歲退休之時，儲起退休前、未課稅年收入的12倍，以維持退休後生活方式不變。

參考滙豐之前發表的《生活質素報告》，受訪港人對於「要多少儲蓄退休才過得舒適」，平均答覆是110萬美元。而只有19%港人稱已為此準備好，說未準備好的，大致估算還要多儲81.5萬美元。