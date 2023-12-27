道指早段做好 後市看法分歧

市場對於明年美股的走勢看法分化，主要的爭論在於經濟能否軟着陸、通脹會不會死灰復燃等。美股3大指數周二靠穩，道指曾升61點，報37,447點；標指升12點，報4,767點；以科技股為主的納指升60點，報15,053點。

一直都是美股「大好友」的Yardeni Research總裁Ed Yardeni估計，明年美股牛市將會延續下去，刺激標指於未來18個月內達到4,800至5,400點的新高區間。一直看淡美股的摩根士丹利首席美股分析師Michael Wilson卻預計，明年底標指將見4,500點。

標指最悲睇跌至3300 BCA Research更為悲觀，認為頑固的通脹使聯儲局難以減息，而經濟衰退亦使美股大跌，料標指或跌到3,300至3,700點。

相比之下，華爾街看好美國國債的觀點卻驚人地一致，因為假如通脹回落進展良好，則聯儲局可能會提前到明年3月減息；否則通脹及利率持續高企，經濟很可能深度衰退，屆時聯儲局不得不大手減息，同樣會推升債價。

另外，投資者亦似乎更有動力押注於黃金以對沖風險，現貨金價周二高見每安士2,065.18美元，大有再次展現出升勢的苗頭。

台積電3納米傳添大客 最新經濟數據顯示，美國10月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數經季調後按月升0.64%，勝預期；FHFA樓價指數按月升0.3%。

企業消息方面，華府周二起禁止向美國進口及銷售兩款侵犯Masimo血氧監測專利的Apple Watch，蘋果公司（Apple Inc.）表明上訴，股價曾跌0.31%。

另外，台積電的3納米製程晶片設計定案據報將明年大增，可能是半導體行業復甦的先兆。外媒消息稱，除了高通、英偉達、超微半導體等客戶外，美國的電動車龍頭企業亦已成為台積電的客戶，有份訂購進階版的3納米──「N3P」製程。

與台積電的好消息相反，三星電子於美國德州的建廠大計遇上阻滯。據報由於設備安裝及人手等問題，該廠將推遲至2025年才會進入量產。