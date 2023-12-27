民營房企2024料需償債785億

內地樓市復甦之路未明，房企違約潮恐未見終點。評級機構惠譽表示，尚未違約的民營房企明年償還債券仍會面對壓力，部分可能循債務重組，甚至違約，以押後償還本金。目前還沒違約的民營房企，明年需要償還的境內及境外債本金總額分別多達393億元（人民幣‧下同）及55億美元（約392.9億元人民幣），兩者都高過今年到期的346億元及39億美元。

惠譽指，即使中央指導銀行加快對房地產行業投放貸款，銀行目前對於放貸給房企相當審慎。

至於國有房企明年需要償還的境內及境外債本金總額分別多達3,287億元及39億美元，同樣較今年增加。不過，由於市場地位更強且融資渠道穩健，國有房企短期償債風險可控。

滬綜失守2900 今年低 內地股市昨日低開低走，滬綜指收市失守2,900點，全日跌0.68%至2,898點，刷新今年低。深成指收跌1.07%，報9,157點，深圳創業板指數收跌1.26%，報1,808點。滬深兩市成交合共6,099億元。

上周五國家新聞出版署就一系列監管網絡遊戲的新措施作公眾諮詢以來，遊戲股一瀉如注。雖然巨人網絡、三七互娛、愷英網絡等多家內地掛牌的公司隨即宣布回購計劃，但止血作用不大，凱撒文化及遊族網路昨日分別跌4.09%及4.46%，完美世界及巨人網路均跌逾1%。

內媒報道，截至昨日，內地今年共有256隻基金清盤，創2019年以來新高，其中61隻是股票型，為公募基金業1998年肇始以來最高。

國資委則召開中央企業負責人會議，對央企明年要求包括淨資產收益率（ROE）勝今年，提高研發投入強度，整體資產負債率保持穩定等。